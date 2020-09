Spreder narko-rygte om Biden

Donald Trump mener, at han med det blotte øje kan se, at Joe Biden muligvis tager dope

Donald Trump beskylder nu sin ærkefjende og modkandidat Joe Biden for muligvis at tage dope.

Den opsigtsvækkende udtalelse følges dog ikke op af nogen som helst form for dokumentation eller kildeangivelse.

- Jeg tror, at det er muligt, at der er dope involveret. Det er det, jeg hører, jeg mener, det er muligvis dope. Jeg ved ikke, hvordan man ellers kan gå fra at være så dårlig, at du næsten ikke kan fuldføre en sætning, siger den amerikanske præsident i et interview på sin yndlingskanal Fox News.

Skiftende præstationer

Donald Trump mener, at Joe Bidens angiveligt meget skiftende præstationer i politiske debatter, muligvis skyldes, at han tager præstations fremmende stoffer.

- Det eneste, jeg kan sige er, at jeg er ganske god (til at se, red.) sådan noget. Jeg ser, og jeg har set ham i debatter med forskellige personer, han var tæt på at være inkompetent, hvis ikke inkompetent. Mod Bernie var han normal, Og derfor spørger jeg: Hvad skete der lige?

Foto: Leah Millis/Reuters

Donald Trump har tidligere antydet, at Joe Biden - som præsidenten konsekvent kalder 'Sleepy Joe' - tager en eller anden form for medicin.

Donald Trump henviser til, at Joe Biden, til tider åbenbart ikke vidste, hvor han befandt sig under debatterne tidligere på året i sit eget parti.

- Se nogle af debatterne. Han vidste ikke, hvor han var. Og pludselig, jeg vil ikke sige, at han blev god, men han blev normal. Jeg forstår det ikke. Jeg ved ikke, om han bruger det, men nogen sagde til mig, at han må være på præstationsfremmende midler. Jeg ved ikke, om det er sandt eller ikke.

Donald Trump siger, at han kan se sådan noget. Foto: Drew Anger/ Ritzau Scanpix

I interviewet i TV-programmet Justice with Judge Jeanine, som blev sendt natten til søndag, siger den amerikanske præsident også:

- Du så nogle af debatterne med folk på scenen. Han var, jeg mener, jeg plejer at sige, hvordan er det muligt, at han har fremgang? Han vandt udelukkende fordi Elizabeth Warren ikke trak sig. Hvis hun havde trukket sig, så havde Bernie Sanders vundet 'Supertirsdag' og alle staterne.

Kræver test

Donald Trump kræver, at de to kandidater til præsidentposten skal gennemgå en test forud for de kommende TV-debatter.

Kamphanerne mødes henholdsvis 29. september, 15. og 22. oktober inden selve præsidentvalget 3. november.

Joe Biden har endnu ikke kommenteret Trumps udfald mod ham.