Springer køen over: Smuthul fundet på Skat.dk

Knap 200.000 danskere står lørdag ved middagstid i kø til at tjekke, om de kan få penge tilbage i skat. Det er dog ikke alle, som pænt venter en time eller mere foran skærmen, indtil det bliver deres tur.

Flere sociale delingssider, som Ekstra Bladet er bekendt med, giver opskriften til at springe køen over via forskellige links og et lille program.

På 30 sekunder kunne man komme direkte igennem til sin årsopgørelse for 2018, viste Ekstra Bladets test af smuthullet hos Skattestyrelsen.

Ekstra Bladet gjorde Skattestyrelsen opmærksom på problemet, hvorefter styrelsens IT-folk fik lukket hullet, oplyser presseansvarlig Rikke Madsen.

- Det er korrekt, at vi har konstateret en mulighed for at gå udenom køen. Hullet er lukket nu, men 177 har sprunget køen over, siger Rikke Madsen.

Indtil hullet blev lukket muntrede flere brugere sig med at få en gedigen forlomme af teknologien.

Ord som 'konge', 'genialt', 'imponerende' og 'tak' bruges af flere til at beskrive metoden til at tjekke skatten foran alle andre.

En bruger hævder at have lavet smuthullet, og vedkommende forklarer, at programmet henter en tastselvkode fra en tidligere kø, som den så bruger til login med nemid.

Undertegnede forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men sandheden er, at det virkede. Man kom vitterlig foran i køen.

Hos Skattestyrelsen er der intet der tyder på, at personfølsomme oplysninger er blev kompromitteret.

- Vi har ingen mistanke om noget ulovligt i forhold til vores systemer. Det har angiveligt handlet udelukkende om at springe foran i køen, forklarer den presseansvarlige.

Det er dog uvist, hvad det lille program kan overvåge, når man bruger det til at logge Skattestyrelsens system.

Siden Skattestyrelsen fredag aften åbnede for, at borgere kan tjekke deres årsopgørelse for 2018, har der været omkring 710.049 logins.

Det skriver Skattestyrelsen lørdag formiddag på Twitter. Samtidig har der været cirka 1.276.091 visninger.

I årsopgørelsen kan man se, om man skal have penge tilbage i skat eller omvendt skylder penge.

FAKTA: Årsopgørelsen fordeler milliarder til danskerne - Årsopgørelsen skuer tilbage og gør status over 2018. Den viser, om man har betalt for lidt eller for meget i skat. - 4,6 millioner danskere fik adgang til at se deres årsopgørelse fredag. - Penge tilbage i skat bliver udbetalt fra midten af april til danskernes NemKonto. 1. maj er deadline for at rette i opgørelsen. - Årsopgørelserne er skabt ud fra omkring 200 millioner automatisk indsendte oplysninger til Skat. - Omkring 15 procent ønsker at ændre information i deres årsopgørelse. De resterende cirka 3,9 millioner danskere gør ikke noget. - Der blev i 2017 betalt 536 milliarder kroner i personskatter. Det svarer til halvdelen af de samlede skatteindtægter. - I 2018 loggede danskerne ind 2,5 millioner gange i løbet af de to første døgn, efter at årsopgørelsen blev gjort tilgængelig. - Indberetninger til myndighederne om indkomst og formue startede i 1903, da der for første gang kom skat på disse. - Efter Anden Verdenskrig begyndte arbejdsgivere og banker at skulle indberette for eksempel danskernes løn og formue til skattemyndighederne. - Fra 1995 kunne danskerne indberette til Skat over internettet. - Ifølge revisionshuset PwC er de største faldgruber i årsopgørelsen kørselsfradraget, barne- og underholdsbidrag, håndværkerfradraget og tab på aktier. Kilder: Skattestyrelsen og PwC. Vis mere Luk

Skattestyrelsen har registreret antallet af logins fra fredag klokken 18 til lørdag morgen klokken 07. Der er tale om antallet af login og ikke antallet af brugere, da man kan være logget ind flere gange.

Årsopgørelsen er først officielt klar mandag 11. marts. Men traditionen tro har Skattestyrelsen flere dage før tid valgt at åbne for test af årsopgørelsen.

Og ifølge Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen, går det indtil videre rigtig godt. Udtalelsen kom dog før Ekstra Bladets henvendelse om smuthullet.

- Vi har simpelthen alle mand af huse, der sidder og tjekker, at alt kører, som det skal - skruer lidt på knapperne og smører systemerne efter, hvordan strømmen er ind på login, siger hun ifølge Ritzau.

