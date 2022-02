Springer ud som dj

Man må sige, at Donald J. Trump for alvor lever op til sit navn disse dage.

For lørdag og søndag giver han den gas som D.J. Trump på den eksklusive klub Mar-a-Lago i Florida.

Det skriver The Guardian.

'Fremragende musik'

Klubbens medlemmer modtog onsdag i denne uge et notat underskrevet den tidligere præsident, hvor der stod:

'Fremragende musik vil blive spillet under middagene fredag og lørdag aften med Præsident Trump i rollen som disc jockey.'

'Musikken vil være fantastisk, det bliver rigtig sjovt, og det vil fortsætte til sent om aftenen. For dem, der ikke har mulighed for at få siddepladser, vil baren være åben for drinks. Vi glæder os til at se alle igen meget snart!'

Til allersidst er det underskrevet 'Præsident Donald J. Trump'.

Bliver hastigt delt

Notatet har en journalist fra det amerikanske New York Times fået fat i, og det er hende, der har delt det på Twitter. Det har fået flere til at komme med sjove bud på, hvad den tidligere præsident mon kommer til at spille.

Hendes opslag er i skrivende stund blevet delt næsten 3000 gange, og flere gætter på, at klubbens medlemmer i hvert fald kommer til at lægge øre til lidt Elton John.