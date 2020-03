Sprit-hamrende forvirret? Denne skal du gå efter

Miljøstyrelsen fortæller her, hvad du kan gå efter som pejlemærke, når du prøver at bekæmpe coronavirussen

Danskerne køber håndsprit som aldrig før for at være sikre på, at de ikke bliver smittet med COVID-19.

Der lader dog til at være en del forvirring omkring, hvad der egentlig skal være i sådan en sprit, hvis man vil være sikker på, at den virker.

På de sociale medier skriver flere danskere, at de har hørt, alkoholprocenten skal være så høj som mulig, hvis man vil komme virussen på hænderne til livs.

Det er dog ikke rigtigt, fortæller kontorchef for pesticider og biocider hos Miljøstyrelsen, Charlotta Wallensten til Ekstra Bladet.

- Heldigvis er COVID-19 en såkaldt kappeklædt virus. Det betyder, at den er forholdsvis nem at slå ihjel, og at man kan bruge lidt lavere alkoholkoncentrationer.

At virussen er 'kappeklædt' betyder ifølge Charlotta Wallensten, at den har en klæbrig hinde, der gør den mere modtagelige over for desinficerende midler.

Der er derfor ingen grund til udelukkende at gå efter de høje procenter, når der skal handles sprit.

Flere muligheder for virus-fri hænder

Derimod fortæller Charlotta Wallensten, at man har mange muligheder som forbruger.

- Det tyder på, at man også kan bruge anti-bakterielle midler, der har en langt lavere procent som fx i 60'erne. Det kan man gøre, hvis man husker at bruge den ordentligt.

Det er nemlig sådan, at mange tror, at det er nok med et enkelt lille tryk på spritten for at fjerne virussen, men Charlotta Wallensten fortæller, at der skal lidt mere til.

- Man skal bruge mere, end man lige tror. Faktisk er det sådan, at hænderne skal føles våde i et halvt til helt minut, hvis man skal være sikker på, at det har virket.

Det er også vigtigt, at man ikke har skidt på hænderne, når man bruger spritten, da det så kan resultere i en manglende effekt.

Hun maner derfor til ro omkring at anskaffe sig de produkter, der har det højeste tal på emballagen.

- Man behøver derfor ikke gå efter de produkter, der har den højeste alkoholprocent. Og vi fraråder naturligvis, at man eksperimenter med vodka eller andet som sprit, bare fordi det har et højt niveau af alkohol.

Fordi virussen er nem at slå ihjel, er det derfor kun vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om et desinficerende eller antibakterielt produkt, når du skal handle ind.