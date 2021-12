Spritbilist mister kørekortet: - Jeg har set mange dø af mindre

En 21-årige mand torpederede natten 4. juli 2020 et hus med sin bil. Nu har han fået sin straf.

Det skriver Folketidende.

Manden havde en promille på 1,3, da ulykken fandt sted ved Bandholmvej ved Torrig. Chaufføren og passageren på 20 år bragede ind i en carport og endte i en hæk på den modsatte side af vejen.

Chaufføren kunne selv stige ud af bilen, mens hans kammerat sad fastklemt.

Ingen af dem havde sikkerhedsseler på, og ifølge Martin Mikkelsen fra Lolland-Falster Brandvæsen, var det heldigt, at begge de unge mænd overlevede. Begge røg op i forruden.

- Jeg har set mange dø af mindre, lyder det fra Martin Mikkelsen til Folketidende tilbage i juli 2020.

Huset måtte afstives, men det var heldigvis hun huset, og ikke dets 69-årige beboer, som kom til skade i ulykken.

Nu er det i retten blevet fastslået, at den på det tidspunkt 21-årige, nu 23-årige, mand får en bøde på 9500 kroner. Desuden blev han frakendt førerretten i tre år og pålagt at betale sagens omkostninger.

Han blev kendt skyldig i spirituskørsel og for ikke at have udvist agtpågivenhed. Den 23-årige havde nægtet sig skyldig. Han udeblev dog for retssagen uden at give en begrundelse, og derfor blev han dømt uden at have afgivet forklaring.