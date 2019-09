Spritbilist var 'for smuk til fængsel': Nu slipper hun

Lauren Cutshaw blev meget omtalt efter en video fra hendes anholdelse viste hende fortælle betjenten, at hun var en 'god, hvid pige', der var 'alt for smuk' til at komme i fængsel

Der kan måske være noget om snakken, når det siges, at smukke mennesker har det lettere.

Det var i hvert fald tilfældet under Lauren Cutshaws retssag, hvor hun var sigtet for at køre spirituskørsel, være i besiddelse af stoffer og påvirket af alkohol og stoffer.

I stedet for en tur i fængsel, som hun også mente, at hun var for smuk til, slap hun med en bøde på 187 dollars svarende til omkring 1200 kroner.

Det skriver flere medier heriblandt Smoking Gun, der har fået fat i bøden udstedt efter retssagen.

Kvinde protesterede mod at blive arresteret: 'Jeg er en hvid pige'

Den 34-årige ejendomsmægler fra North Carolina får også lov til at beholde sit kørekort.

Hun blev kendt for sin anholdelse, der blev filmet af kameraet i politiets bil, for at sige, at hun var en 'ren, godt opdraget, hvide pige.

'Jeg er en hvid, ren pige. Jeg vil ikke vide, hvordan det er at være i fængsel. Jeg er en smuk pige, du må ikke sende mig i fængsel', lyder det i videoen fra august 2018.

Foto: Beaufort County Detention

Hun fortæller også til betjenten, at hun har gode karakterer fra sit universitet, og at hun er en amerikansk cheerleader.

Det faldt betjenten dog ikke for, der kan høres sige i videoen: 'Hvad har det med sagen at gør?'.

Men det fik ikke kvinden til at stoppe.

'Du er en betjent, du burde vide, hvad det betyder'.

I retten lavede Lauren Cutshaw en aftale om, at hun vedstod sig, at hun havde kørt spirituskørsel, hvis alle de andre anklager mod hende blev droppet.

Da hun blev anholdt havde hun en promille dobbelt så høj som det tilladte i staten.

Ud over bøden skal hun også gennemgå behandling for alkoholmisbrug.