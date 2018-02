Spritny funktion: Nu får du vejret 10.000 steder i Danmark

Det kan være nærmest umuligt at spå om, hvad vejrguderne vil.

Men nu lancerer DMI en spritny funktion, der skal gøre der endnu lettere at finde ud af, om hvorvidt du skal have shorts på eller husker regnjakken.

Tirsdag lancerer DMI en hjemmeside, der øger antallet af steder, hvor du kan få din lokale vejrudsigt fra 400 til 10.000. Samtidig tilpasser funktionen sig til din skærm, og du kan få radarprognoser, der fortæller dig mere præcist, hvor det kommer til at regne eller sne i Danmark de næste 90 minutter.

Så lukker vi op for godteposen og deler smagsprøver ud fra vores kommende hjemmeside

Den centrale ingrediens er stærke, lokale vejrudsigter

Find din by og dig selv på https://t.co/Y5CopyeaDq pic.twitter.com/WbU6kiZwnw — DMI (@dmidk) 13. februar 2018

Og det glæder vejrtjenestens direktør.

- Vi er stolte af at kunne præsentere denne smagsprøve på det kommende dmi.dk. Vi har arbejdet på, at sitet kan give den bedste service i hverdagen. Som myndighed vil vi gerne tættere på borgere og virksomheder, så alle oplever, at de får en god og relevant information til at træffe små og store beslutninger.

- Både i hverdagen, og når vejret er farligt. DMI skaber værdi, når vi sikrer os, at danskerne føler sig opdaterede og godt klædt på med den viden og data om vejr, hav og klima, som vi råder over, siger Marianne Thyrring i en pressemeddelelse.

Begejstret minister

Også energiminister Lars Christian Lilleholt er glad for den nye udvikling hos DMI.

- Vejret har afgørende betydning for vores hverdag. Med DMI’s over 500 mio. sidevisninger om året er vejret både et højt elsket samtaleemne og i centrum, både når vi planlægger hverdagen og sikrer os, når DMI varsler om farligt vejr.

- Derfor er det afgørende for mig, at DMI lytter til borgerne og tænker brugervenligheden ind i vejrprodukterne. Jeg håber, at alle i rigsfællesskabet vil tage hjemmesiden i brug, så DMI kan få feedback fra jer til den sidste del af designprocessen, siger Lars Christian Lilleholt (V).

dmi.dk er en af Danmarks mest besøgte hjemmesider og havde 539.987.039 sidevisninger i 2017.

Du kan se den nye hjemmeside her.