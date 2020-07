Spritny prognose: Sådan bliver sommervejret

Første uge i juli bliver en blandet fornøjelse med regn og delvist sol.

Til gengæld vender et lunere sommervejr tilbage, når ugen går på hæld. Der er dog ikke tale om udsigt til en decideret brandsommer med varmebølger, lyder det i DMI's nyeste månedsprognose.

Uge 29 og 30 bliver således bedste mulighed for at få et par dage med høje temperaturer.

Dansk sommervejr kan give bilister problemer

Jævnt sommervejr

Generelt bliver det en måned med både byger og sol, melder DMI. Faktisk forventer vejrtjenesten, at den kommende måned vil læne sig op ad normalen med lidt mere sol og en anelse højere temperaturer end denne uges kølige vejr.

'Juli vil bringe en jævn variation mellem solskinsdage, drivende skyer og små visit af lidt regn eller byger. Havtemperaturen vil falde en del gennem denne uge, men vil langsomt stige igen efterhånden som vandet varmes op gennem juli', skriver langtidsmeteorolog Lisette Grenbom tirsdag.

Uge 28 kommer et svagt højtryk ind over landet fra De Britiske Øer, hvilket vil give mere solskin og mindre nedbør. Man skal dog forvente temperaturer på mellem 17 og 24 grader - dermed er der ikke udsigt til deciderede sommerdage.

Her skal temperaturen ligge på 25 grader eller derover.

Sommerdage

Til gengæld er der bedre mulighed for netop at få et par sommerdage i uge 29, lyder det i månedsprognosen.

'Dagstemperaturerne vil typisk komme op mellem 18 og 25 grader, men også med mulighed for enkelte dage over 25 grader', melder Lisette Grenbom.

Det er et højtryk over Nordeuropa, som giver det varme sommervejr. Man skal til gengæld også forvente enkelte regnbyger.

I uge 30 fortsætter det 'jævne og pæne sommervejr'. Også her er der udsigt til generelt solrigt og tørt vejr.

'Men der kan også komme saftige tordenbyger', skriver langstidsmeteorologen.