Spritnye tal: Frosten har ramt markedet

Spritnye boligtal fra Boligsiden.dk viser, at der blev solgt 4.483 boliger i november måned, hvilket er på niveau med antallet af solgte boliger i oktober. Til sammenligning var tallet i oktober 4488 boliger.

Dermed tegner der sig et billede af, at boligmarkedet er stagneret efter et kraftigt fald de seneste måneder.

- Det er bemærkelsesværdigt, at bolighandlen stagnerer efter den markante nedgang i salget, vi har set de seneste måneder. Det tyder på, at markedet så småt er begyndt at indstille sig på de samfundsøkonomiske forandringer, som har lagt en kraftig dæmper på handelsaktiviteten i løbet af efteråret,

- Med det sagt, er der fortsat tale om et yderst lavt månedsresultat for november sammenlignet med tidligere år. Dog er bolighandlen langt fra at være gået i stå, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Samtidig er antallet det laveste siden november 2011.

Ramt af frost

Og årsagen til tendensen er ganske enkel. De stigende priser i hele samfundet.

'Danskernes lyst og evne til boligkøb er ligesom temperaturen udenfor tæt på frysepunktet, og antallet af bolighandler er i disse måneder det laveste i mere end et årti.'

'Rentestigninger, høj inflation, dyr energi, udsigt til høj varmeregning og generelt stor usikkerhed omkring dansk økonomi og beskæftigelse har sendt boligmarkedet årevis tilbage målt på antallet af handler og markante prisfald er den nye virkelighed', lyder det fra boligøkonom og chefanalytiker hos Nordea, Mira Lie Nielsen.

Og Nykredit forventer, at pilen fortsat kun kommer til at pege én vej: ned.

'Vi forventer, at antallet af bolighandler vil have fortsat svag pil ned i den resterende del af året, og at priserne på både huse og ejerlejligheder vil have faldende tendens resten af 2022 og igennem 2023', oplyser chefanalytiker Mira Lie Nielsen.

Voldsom prognose

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan boligfesten stoppede i sommer.

Og det kommer til at koste dyrt for boligejerne i kroner og øre. Især i København, hvor priserne i gennemsnit ventes at falde 15,4 procent frem til foråret 2024.

- Den overnormale efterspørgsel er slut, og så kan prisniveauet ikke følge med længere. Der kommer især til at være et fald, der, hvor coronagevinsten har været størst. Mange steder er priserne steget markant de sidste mange år, så der er lidt at tage af, men vi nærmer os en korrektion, siger chefanalytiker Mira Lie Nielsen til Ekstra Bladet.

Coronagevinst spist

Oversigten i prognosen viser, at markedet på landsplan kommer til at falde 9,3 procent på et gennemsnitligt hus på 144 kvadratmeter. Men der kommer til at være kæmpe regionale forskelle.

I København er der et prisfald på over 1 million kroner, mens vestjyderderne og sønderjyderne slipper med et mere beskedent beløb på under 100.000 kroner.