Spritnyt parkeringshus er et helvede for bilister

- Det er sidste gang, jeg bruger det her parkeringshus. Det er et helvede at køre op, siger 33-årige Serdan Isik til Ekstra Bladet.

Han har netop for første gang kørt ind og parkeret i det nye parkeringshus i Roskilde, der slog dørene op på Sortebrødre Plads 17. august.

Men det bliver også hans sidste gang.

På rampen, han er kørt op ad, er der tydelige mærker efter biler, der er ramt ind i rampens hjørner. Selvom han slap for ridser i denne omgang, vil han aldrig køre ind i det parkeringshus igen.

Hvor mange bilister, der har fået ridset bilen i forbifarten, vides ikke. Men de tydelige, sorte mærker vidner om, at flere bilister har været uheldige.

Serdan Isik, der til daglig arbejder som selvstændig, måtte bakke to gange for at rette op for at undgå at kollidere med opkørslens sider.

Mens han forsøger at køre op ad rampen, råber han frustreret ud af bilens åbne vindue:

- Det er alt for smalt, det her!

Når Serdan Isik kommer hjem til sin kone, vil han fortælle hende, at hun aldrig skal køre ind i det nye parkeringshus. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ridser i lakken

Idéen bag parkeringshuset, der er døbt De hængende haver, er, at der skal være 'overskuelig parkering, hvor ankomsten sættes i fokus'. Det står der i hvert fald på Roskilde Kommunes hjemmeside.

Der må dog være tale om den lysegrønne facade, der er dækket med klatreplanter. Og ikke om hvordan bilerne faktisk kommer ind.

Loftet ved indgangen er lavt, og der er ikke skiltet med, hvor høje biler, der kan komme ind.

Når man kører ind i parkeringshuset, der har kostet Roskilde Kommune 84 millioner kroner, skal man dreje til højre for enten at køre et dæk op eller ned.

Det er her, bilisterne får problemer. Ned- og opkørslerne er for smalle.

Drejer bilisten ikke skarpt nok, så bilen ligger lige foran rampen, er der fare for at støde på rampernes sider af beton og som minimum få ridser i lakken.

Det har flere bilister allerede gjort i det spritnye parkeringshus. Det ser man tydeligt på skillevæggenes hjørner, hvor biler har efterladt mørke mærker.

Der er tydelige mærker fra biler, der er stødt ind i skillevæggene ved parkeringshusets ramper ved indgangen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Serdan Isik fortæller, at han har kørt bil i 12-13 år. Men han har aldrig været i et parkeringshus, hvor det er så svært at komme rundt med bilen.

- Tænk på de nye bilister. For dem vil det være virkelig svært, siger han.

En anden bilist, der også måtte køre mere forsigtigt end normalt for ikke at lave skader på bilen, er 28-årige Signe Hejs. Hun har også de nye trafikanter i tankerne.

Det er første gang, 28-årige Signe Hejs parkerer sin bil i parkeringshuset. Hun er dog ikke skræmt helt væk, og regner med at gøre det igen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg ville ikke have lyst til at køre her, hvis jeg lige have fået kørekort, siger Signe Hejs, der til daglig er studerende.

Hun slap for ridser i lakken, da hun kørte et niveau op. Men det var kun med nød og næppe, siger hun.

Lastbilkørekort

De hængende haver kan rumme 500 parkerede biler.

Signe Hejs har derfor tænkt sig at vende tilbage. Hun synes, det normalt er svært at finde en parkeringsplads i byen.

Glæden over, at Roskilde er blevet flere parkeringspladser rigere, deler hun med 50-årige investeringsrådgiver Hans Jakob Walhovd.

Men han er overrasket over, hvor svært det er at køre ind.

Baghjulet på hans bil var millimeter fra at støde ind i betonvæggens hjørne, da han kørte ned ad rampen.

- Jeg har lastbilkørekort og et 360-graders kamera på bilen, men jeg skulle alligevel køre frem og tilbage et par gange, siger han.

Han har også haft problemer med at køre ind i andre parkeringshuse. Han må dog konstatere efter sit første møde med De hængende haver, at det er ekstra smalt.

Da 50-årige Hans Jakob Walhovd kørte et dæk ned, var bilen lige ved at støde på rampens sider. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kommunen: Der er ikke noget problem

Henrik Olesen er ejendomschef i Roskilde Kommune. Han afviser, at der er et pladsproblem i det nye parkeringshus, De hængende haver. Ifølge ham det 10 dæk store parkeringshus lavet 'efter alle kunstens regler'.

Det mener han, selvom flere af dem, Ekstra Bladet har talt med ved parkeringshuset, har problemer med at køre ind, fordi der er snævert.

- Jeg har selv en stor bil, og jeg kunne godt komme ind. Hvis man er usikker på, hvilken indgang man skal ind af, kan det være, man ikke får rettet bilen ind på det rigtige tidspunkt. Det skal vi selvfølgelig rette op. Vi får lavet skilte og afmærkninger på vejen, siger kommunens ejendomschef og fortsætter:

- Og der skal hænge en gummi-bump ved indgangen. Så får man en advarsel, hvis bilen er for høj. Men varevogne kan sagtens køre ind.

- Der er allerede tydelige mærker efter, at biler har kørt på siderne til indkørselserne. Så er der vel for smalt?

- Jeg er overbevist om, at vende- og drejeradierne er de anbefalede for et parkeringshus. Det er ikke lavet mere snævert, end det skal være. I min opfattelse er det psykologisk. Det er noget skiltningsmæssigt, vi skal have rettet op på.

- Hvorfor var der ikke skilte fra start af?

- Det er fra vores rådgivers side, der har lavet projektet for os. Men skiltningen har åbenbart ikke være tilstrækkelig. Der vil altid være noget med bygninger og skilte, man retter op på efterfølgende. Det er jo ikke hyldevare at lave bygninger.

- Der, hvor man skal køre ud, er det umuligt ikke at køre op på fodgængerfeltet. Det handler vel ikke om skiltning?

Ved udgangen er banen tegnet så smalt op, at biler er tvunget til at køre op på fodgængerfeltet. Og dørene til højre åbner udad, og kan derfor banke direkte op i en bil eller fodgænger. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det skal gøres anerledes. For man må gerne køre der, selvom linjen er hårdt trukket op. Vi har forsøgt at være tydelige omkring adskillelsen af kørende og gående. Men der er et misforhold, for banen er så smal, at det ikke kan lade sig gøre.

- Hvis en af dørene til højre ved udgangen bliver åbnet indefra, kan den blive åbnet direkte op i en fodgænger eller bil. Det kan vel ikke undgås, at det sker en dag?

- Det er ikke rum, hvor der skal være offentlig adgang. De er til lager og teknik. Det er en fejl, hvis en af dørene har været ulåst. Man kan diskutere, om de skulle åbne indad eller udad. Men da det kun er for personalet, mener vi ikke, det er noget problem.

- Der er blevet brugt 84 millioner kroner på parkeringshuset. Er det for meget, når folk er utilfredse?

- Vi har brugt mindre, end vi har budgetteret til. Og jeg ser det ikke som et problem, at folk er utilfredse. Det er en fordel, at vi får nogle reaktioner. Vi får mulighed for at rette det til, så det kan fungere bedre. Ligegyldigt om man laver et sygehus eller et parkeringshus, skal der altid være dialog med brugerne.

- Men tyder det ikke på, at huset ikke er godt nok lavet, når flere er utilfredse?

- Det synes jeg ikke. Der er ikke noget, der tyder på, at der er noget problem.