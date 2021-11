Sprøjtes direkte i blodet: Kan mindske risiko for indlæggelse markant

En ny og banebrydende behandlingsform er netop taget i brug på Rigshospitalet.

Det kan blive et gennembrud i bekæmpelsen af corona-epidemien herhjemme, vurderer overlæge.

Rigshospitalet er nemlig begyndt at bruge såkaldte monoklonale antistoffer til at behandle coronasmittede med lavt immunforsvar.

Sprøjtes i blodet

Der er tale om en ny og effektiv behandlingsform, fortæller Jan Gerstoft, overlæge ved Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet:

- Det virker. Hvis man kommer tidligt nok ind i behandlingen, så virker det rigtig effektivt. Fire ud af fem vil ikke blive så syge, at de vil blive indlagte i fare for at dø. Det er vist i en masse forsøg, og de siger stort set det samme.

- Problemet er, at man skal tidligt i gang, hvis man venter til, at patienten er indlagt, så virker det ikke så godt.

- Hvor mange patienter har modtaget behandlingen hos jer?

- En slag på tasken er 50 patienter, men der bliver bestilt i størrelsesorden af 1.000 af disse behandlinger hjem til Danmark. Vi forventer derfor flere af disse behandlinger fremover

Veldokumenteret

Den nye behandlingsform med antistoffer blev annonceret i slutningen af september. Her sagde Jan Gerstoft, at den fortsat vil have en gavn for nogle patienter, selvom de får tredje vaccinestik.

- Vi ved fra studier, at personer med nedsat immunforsvar udvikler færre antistoffer end andre efter vacciner. Så selvom det er glædeligt, at en tredje vaccine kan øge deres beskyttelse mod corona, vil det fortsat være aktuelt at tilbyde antistofbehandlingen som forebyggende behandling mod et svært forløb med covid-19.