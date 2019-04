Sri Lanka forbyder burkaer

Oven på terrorangrebet i Sri Lanka forbyder landets præsident nu at bære religiøs hovedbeklædning i offentligheden

Sri Lankas præsident Maithruipala Sisirsena har søndag udstedt et burkaforbud og kalder burkaer en 'sikkerhedsrisiko og tegn på fundamentalisme.'

Det skriver både BBC og CNN.

Forbuddet skyldes en rækker bomber påskesøndag, der dræbte mere end 250 mennesker og sårede mindst 500 i og omkring kirker og hoteller i Sri Lanka.

Forbuddet træder i kraft mandag.

'Præsident Maithripala Sirisena har taget denne beslutning for at sikre sikkerheden og hjælpe de væbnede styrker med nemt at identificere den formodede gerningsmænd', står der i en pressemeddelelse fra præsidenten.

Politiet mener, det er en lokal ekstremistisk gruppe, National Thowfeek Jammath (NTJ), der står bag angrebene, men også IS har taget ansvar for angrebene. Endnu er der ikke fundet en forbindelse mellem de to grupper.

Sri Lanka er stadig i højt alarmberedskab en uge efter bombningerne, og der advares stadig om, at der kan opstå voldelige episoder.

Politiet har foretaget en lang række razziaer i den østlige del af landet i jagten på gerningsmænd. I fredag blev 10 civile inklusiv seks børn, dræbt sammen med seks terrorister, efter en skududveksling mellem politiet et påståede militanter.

Se også: Islamister forbydes efter terror

Rent kaos: Romain var i chok