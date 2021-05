SSI advarer mod falsk vaccine-historie

Statens Serum Institut advarer lige nu mod en falsk historie om, at tusindvis af mennesker er døde, efter at de er blevet vaccineret. Det passer ikke, lyder det fra SSI

En falsk historie om, at 2423 mennesker døde inden for 30 dage efter første vaccinestik, mens 1992 er døde inden for 30 dage efter andet vaccinestik, florerer i øjeblikket på de sociale medier.

Og det får Statens Serum Institut til at advare. Det passer simpelthen ikke, også selv om der florerer en aktindsigt, hvor tallene fremgår, lyder det fra SSI.

Ekstra Bladet har i kølvandet på historien talt med SSI, der oplyser, at tallene dækker over samtlige dødsfald efter vaccinen. Derfor vil eksempelvis folk, der er blevet kørt ned, eller har været alvorligt syge også blive medregnet. Og her har vaccinen ingen betydning haft.

Derfor er billede i aktindsigten skævt, hvis man kobler de døde til vaccinen. Der er mere tale om et tilfælde, og hvis man lavede samme opgørelse over folk, der dør efter de har drukket mælk, så ville billedet være det samme.

Kun 65 indrapporteret

SSI skriver også om tallene:

'På de sociale medier løber der lige nu en historie rundt om, at mange mennesker er døde efter covid-vaccination. Men der er tale om en forkert udlægning og tolkning af tallene,' skriver instituttet.

Samtidig henviser de til Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, hvor de korrekte tal er opgjort. Her fremgår det, at Lægemiddelstyrelsen foreløbigt har modtaget 61 indberetninger om dødsfald efter vaccination.

Det er dog vigtigt at understrege, at de samtidig skriver, at det i alle 65 tilfælde er Lægemiddelstyrelsens vurdering, at det er mindre sandsynligt, at der er sammenhæng med vaccinen, og at det er overvejende sandsynligt, at dødsfaldene skyldes andre forhold.

Hertil oplyser der, at der har været ét dødsfald, hvor man har set den særlige bivirkning VITT efter vaccination med AstraZenecas vaccine.

Samtidig skriver Lægemiddelstyrelsen, at de indtil videre har fået 36.081 indberetninger om formodede bivirkninger ud af over 1,5 millioner vaccinerede.

Se listen over alle de forskellige bivirkninger herunder:

Alvorlige bivirkninger: Kontakt læge med det samme Alvorlige bivirkninger indebærer: Allergiske reaktioner

Udslet over det hele

Voldsom opkast

Kraftig hovedpine i flere timer Men der er også andre symptomer at holde øje med. Her peger Tue Flindt Müller på flere ting, du skal holde øje med. - Hvis du har udslet på kroppen efter en vaccine, vil vi gerne, at du reagerer, siger Tue. - Det kan vise sig som finprikket, rødt udslet eller som små øer på arme, ben og nogle gange hals. Har du voldsomme opkastninger og kvalme efter en vaccine bør du kontakte læge, mener Tue. - Det samme gør sig gældende ved en kraftig hovedpine. Det må ikke vare mere end nogle få timer, siger Tue. Ifølge Lægemiddelstyrelsen er der ved alle vaccinationer en lille risiko for sjældne, kraftfulde allergiske reaktioner - herunder anafylaktiske reaktioner. Disse kan være livstruende, hvis ikke de behandles omgående. Vis mere Vis mindre