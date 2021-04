SSI advarer mod falske sms-beskeder

Igennem noget tid har flere borgere oplevet at få falske sms-beskeder, der umiddelbart ser ud til at komme fra Statens Serum Institut.

Sådan skriver SSI på deres hjemmeside.

Beskederne stammer ikke fra SSI, men er et forsøg på at franarre folk personlige oplysninger. I beskederne står der, at Statens Serum Institut har sendt ny post, som borgeren skal logge på en hjemmeside for at læse.

'Målet er at narre folk til at klikke på linket i sms’en og på ulovlig vis få fat i personlige oplysninger, fx folks log-in til NemID. Der er tale om såkaldte smishing-beskeder, hvor nogen udgiver sig for at være Statens Serum Institut', skriver SSI.

SSI råder derfor alle til at være ekstra opmærksomme på disse beskeder. Du skal ikke klikke på link men i stedet slette beskeden, lyder anbefalingen fra Statens Serum Institut.

Sådan ser de falske sms-beskeder ud: