SSI ændrer coronatal

Fremover vil SSI tælle resultater med fra private testudbydere, når de tæller de daglige smittetal op. Derfor har man onsdag set et hop i tallene

Da Statens Serum Institut opdaterede de daglige smittetal onsdag, stod der pludselig, at der var registreret 2007 nye tilfælde, men det tal er ikke retvisende.

Det skriver SSI på sin hjemmeside.

Man vil nemlig tælle resultater fra private testudbydere med - både de hurtige antigen-tests i næsen og de gængse PCR-tests i halsen.

'Når tallene opdateres første gang med data fra de private, vil man kunne se et hop. I dag, hvor data fra private testudbydere er inkluderet i data, er der derfor i alt registreret 217.798 bekræftede tilfælde og 19.493.228 analyserede prøver. Til sammenligning er antal prøver og tilfælde i dag, hhv. 18.581.125 og 216.457 uden antigen-tests fra private testudbydere og skoler, men inklusive private PCR-tests.'

Og det vil altså sige, at det relativt store tal onsdag ikke er et udtryk for en stigning i antallet af nye smittede.

Det seneste døgn er 602 nye smittede med corona

Flere knyttes til

I skrivende stund er 20 private testudbydere med i det nye system, og det tal øges løbende.

Derudover vil det snart blive muligt at se, hvor mange der er testet positive med henholdsvis en PCR- og en antigen-test, da det ikke giver mening at slå de tal sammen, fordi de forskellige testmetoder har forskellig følsomhed.

Mange danskere testes også regelmæssigt, og SSI's nye system er ifølge SSI gearet til, at borgere ikke bliver talt dobbelt.

'Covid-19-tilfælde defineres som en person med et positivt testsvar, uanset om det er fra en PCR- eller antigentest,' lyder det.

Med flere og flere private udbydere, der knyttes til systemet, vil man samtidig se, at antallet af testede danskere vil stige. Det vil betyde, at procenten af positive test sandsynligvis vil falde blandt disse test.