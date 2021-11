SSI anbefaler også at genindføre coronapas

SSI's direktør Henrik Ullum anbefaler nu også, at coronpasset bliver genindført i Danmark.

Det siger han i et interview i Go' Aften Live på TV2.

- Det skal ses i lyset af en kraftigt stigende smitte og stigende indlæggelsestal, og at vi kigger ind i en vinter, hvor der kommer endnu mere sæsoneffekt, siger han fredag aften.

Således forstærkes forslaget, der også blev anbefalet af Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, torsdag aften.

Sundhedsstyrelsen udsendte fredag også en pressemeddelelse om, at landets sygehuse er i risiko for at blive overbelastet som følge af stigende smitte.

Vil have kommission på banen

Før coronapasset kan genindføres kræves der et flertal i Epidemikommissionen, eftersom coronavirussen ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom.

Fredag kom det frem, at sundshedsminister Magnus Heunicke vil have kommissionen til at undersøge, om sygdommen igen skal betragtes som samfundskritisk, og hvilke tiltag der skal til for at komme den stigende smitte til livs.

Ikke længere samfundskritisk

I september blev det besluttet, at coronavirussen ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Det betyder, at regeringen ikke alene kan få lov til at genindføre kravet om coronapasset.

1. september blev det fjernet som krav for blandt andet barer og restauranter.

10. september blev de sidste restriktioner ophævet. Det gjaldt blandt andet også kravet om coronapas, der stadig eksisterede for natklubber og større arrangementer.