SSI bekræfter: Barn død med corona

Et barn mellem nul og ni år er død med corona, bekræfter Statens Serum Institut

Et barn mellem nul og ni år er død med corona.

Det bekræfter Statens Serum Institut over for Ekstra Bladet.

- Vi kan godt bekræfte, at der er sket et dødsfald i aldersgruppen mellem nul og ni år, og det er sket inden for de seneste dage, lyder det.

På instituttets hjemmeside fremgår det af ugeopgørelsen, at der har været 22.380 bekræftede tilfælde af corona i aldersgruppen nul og ni år, og heraf er altså ét barn død.

Statens Serum Institut vil på grund af GDPR-reglerne ikke gå i detaljer med dødsfaldet.