SSI bekræfter: De har smittet hinanden

Den virus, der er fundet i mink på en minkfarm i Sindal i Hjørring Kommune, er den samme, som er blevet fundet hos minkavleren og i de smittede på plejehjemmet Vendelbocentret.

Det skriver DR Nyheder, der har fået det bekræftet af Anders Fomsgaard, der er overlæge og virusforsker på Statens Serum Institut.

Han fortæller, at de har brugt deres spritnye genetiske værktøj på prøver fra minkene på farmen i Sindal, på minkavlerne, som er syge, og på beboere på det nærliggende Vendelbocenter.

- Og vi kan se, at det er et og samme virus. De har smittet hinanden, siger han til DR Nyheder.

Anders Fomsgaard kan dog ikke sige, hvem der har smittet hvem i første omgang. Det skal der nogle andre undersøgelse til at fastslå, lyder det.

Overlægen fortæller videre, at Statens Serum Institut nu skal undersøge, hvordan smitten har bredt sig blandt andet med hjælp fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Fødevarestyrelsen.

- Vi skal fortsætte med genetisk at karakterisere virusset. Det er vores opgave at opsøge og afspore de her smittekæder, inden de her udbrud vokser sig større. Særligt når de kommer på et tidspunkt, hvor covid er i bund i Danmark, siger han til DR Nyheder.

Tidligere fredag skrev Nordjyske, at sammenlagt 41 medarbejdere og beboere på plejehjemmet Vendelbocenteret er konstateret smittet med coronavirus.

Antallet af coronasmittede medarbejdere på plejehjemmet steg fredag med syv til i alt 29 personer. Der er desuden 12 beboere, der er smittet med coronavirus.

Minkene på minkfarmen, hvor der også er blevet konstateret smitte med coronavirus, er blevet aflivet. Der er tale om cirka 11.000 mink.

I Hjørring Kommune har der også været konstateret smitte blandt elever på tre skoler - Højene Skole, Bagterp Skole og Lundergårdskolen.

Der meldes dog fredag ikke om flere smittede blandt eleverne.

Hjørring Kommune har i en pressemeddelelse oplyst, at de smittede elever har forbindelse til allerede kendte smittekæder i kommunen.

Kommunen er den eneste af landets kommuner, hvor der har været flere end 50 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste uge.