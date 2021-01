SSI: Dansk vaccine-strategi skal diskuteres

De første danskere, der får tilbuddet om vaccine, herunder altså plejehjemsbeboere og sundhedspersonale, vil modtage tilbuddet enten fra deres kommune, institution eller arbejdsplads. Ældre vil løbende blive inviteret efter fødselsdato over e-Boks.

Personer i 'helt særlig risiko' kan også blive kontaktet af egen læge.

Hen over jul og nytår modtog alle borgere over 18 år et brev via e-Boks med en plan for vaccinationer i Danmark.