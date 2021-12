SSI-fejl: Tusindvis har fået ubrugeligt svar

En brøler i laboratoriet hos Test Center Danmark har onsdag morgen tvunget SSI til at sende et ubrugeligt svar på 8000 danskeres pcr-test.

Det oplyser SSI i en pressemeddelelse.

Ekstra Bladet forsøgte tidligere onsdag morgen at få et svar fra SSI om netop de mange fejl-test, men her kendte de ikke noget til sagen og bad os sende en mail.

Efterfølgende har de altså fundet frem til, at der er tale om 8000 danskere med et ubrugeligt svar.

'På grund af en laboratoriefejl har TestCenter Danmark (TCDK) måttet melde cirka 8000 prøver ud her til morgen med svaret 'inkonklusivt.'

'Det gælder alene for prøver, hvor det første svar blev sendt ud mellem tirsdag aften klokken 18 og onsdag morgen klokken 07. Desuden gælder det alene for prøver, der er taget i Østdanmark og altså hverken på Fyn eller i Jylland,' skriver SSI.

Der meldes intet om, hvad fejlen skyldes, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger var der tale om en ny medarbejder, der blev sat til at validere test på nye pcr-maskiner. Det gik galt, og tusindvis af pcr-test må nu korrigeres.

- Borgere, der har fået korrigeret deres prøvesvar til inkonklusiv her til morgen, skal derfor tjekke deres sundhed.dk-profil i løbet af dagen for at se, om de har fået et nyt, korrigeret prøvesvar, siger TCDK’s direktør Anne-Marie Vangsted.

