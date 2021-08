SSI forudser: Slut med 'omfattende nedlukninger' af samfundet

Selvom coronasmitten forventes at stige i takt med, at vi går mørkere måneder i møde, skal danskerne ikke frygte omfattende nedlukninger af samfundet hen over efteråret og vinteren.

Sådan lyder vurderingen fra Statens Serum Institut.

- Vi forventer at se stigende smitte. Det skyldes for det første, at der stadig er nogle, der ikke blive vaccineret, og for det andet at vaccinerne ikke er 100 procent effektive over for smitte, fortæller konstitueret faglig direktør i SSI Tyra Grove Krause til Ekstra Bladet.

- Men i forhold til smittetallene vil vi se færre indlæggelser og dødsfald end tidligere. Det vil slet ikke være det samme som under de tidligere smittebølger, fortsætter hun.

- Hvilke værktøjer vil I anbefale myndighederne at tage i brug, hvis smitten som forventet stiger igen?

- Man vil have et grundniveau, som handler om god hygiejne, en vis testkapacitet og smitteopsporing, og så kan det være, at hvis man ser stigninger lokalt, skal der særlige tiltag til for at få smitten ned, som for eksempel mere testning og en øgning af vaccinationsdækningen.

- Men der vil ikke være de her omfattende samfundsnedlukninger, som vi har haft før, hvis udviklingen fortsætter som nu.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

- Du tænker ikke, at det er noget, SSI kommer til at anbefale?

- Vi kan acceptere højere smittetal, fordi vi har vaccineret så mange, og vaccinerne giver god beskyttelse mod alvorlige sygdomsforløb. Så nej, det ser jeg ikke for mig. Men det er ikke os, der står for håndteringen, siger Tyra Grove Krause med henvisning til Sundhedsstyrelsen og epidemikommissionen.

- Hvad med sognenedlukninger, som jo blandt andet indebærer lukning af skoler?

- Man kan sige, at noget af det, der var effektivt ved sognenedlukninger, er måske ikke så effektivt mere, fordi vi med Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer nu tolererer mere smitte blandt børn i kraft af, at vi har vaccineret de sårbare. Så nej, det tror jeg heller ikke, vi kommer til at se.

- Kan man sige, at vi er ude på den anden side af det her?

- Ja, man kan sige, at vi er i hvert fald kommet over det værste, når det gælder risikoen for belastningen af sundhedsvæsenet. Det kan selvfølgelig ændre sig, hvis der skulle komme en ny variant, som i højere grad kan undvige vaccinerne, siger Tyra Grove Krause.

- Der er jo nogle lande ude i verden, hvor de for eksempel genindfører mundbind eller indfører coronapas. Jeg vil ikke udelukke, at det kan komme på tale, hvis der sker et eller andet ekstraordinært.

- Men som det udvikler sig lige nu, tror jeg ikke, det bliver nødvendigt. Jeg har tillid til, at vi får en rigtigt høj vaccinationsdækning herhjemme.