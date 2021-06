SSI forventer kraftigt fald i antal nysmittede

Statens Serum Institut forventer et kraftigt fald i antal nysmittede, fremgår det af et notat

Selvom corona-epdiemien er i vækst, vil der inden for overkommelig fremtid sandsynligvis være et stort fald i det daglige antal af nysmittede.

Det fremgår af et notat fra Statens Serum Institut (SSI), som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Notatet er sendt til Folketingets partier forud for onsdagens genåbningsforhandlinger.

'I modelberegningerne falder antallet af daglige nye smittede kraftigt fra slut juni som følge af, at skoleferien begynder. Vaccineudrulningen medfører en yderligere gradvist indsættende reduktion i smitten til et lavt niveau i begyndelsen af august', står der i notatet, hvor det tilføjes:

'Det kan dog ikke ud fra dette konkluderes, at smitten vil forblive lav til efteråret, når aktiviteten fx i skoler øges efter sommerferien. Udviklingen i nyindlæggelser følger udviklingen i smittetal.'

Om den nuværende smitte-situation lyder det i notatet:

'Smitten drives i høj grad af smittespredning blandt aldersgrupperne under 40 år, hvor det fortsat er de 15-29 årige, som har de højeste smitteforekomster. På trods af stigningen i smitten blandt de unge aldersgrupper, er der ikke tegn på en afledt stigning i smitten blandt personer over 40 år, hvor vaccinationen er i gang eller påbegyndes inden for kort tid.'

Vigtigt coronapas

På Christiansborg har flere partier luftet, at brugen af coronapas bør udfases. Dog advarer SSI mod dette i notatet:

'Brugen af coronapas vurderes forsat at have en stor betydning for incitamentet til at blive testet, hvilket er essentielt for at identificere smittekæder i en situation, hvor smitteniveauet forventes at stige parallelt med aktiviteten i samfundet, ligesom at risikoen for introduktion af nye og mere smitsomme virusvarianter vil øges ved lempelse af rejserestriktioner.

'Brugen af passet vurderes også at have en direkte effekt på at mindske risikoen for smitte generelt ved sociale aktiviteter samt risikoen for superspredningsbegivenheder', lyder vurderingen fra SSI.

Desuden peger SSI på vigtigheden af den nuværende model, hvor kommuner eller sogne lukkes ned ved større smitteudbrud.

'Den kommunale nedlukningsmodel vurderes fortsat at have en stor betydning for indsatser, der lokalt understøtter epidemikontrollen herunder ekstra indsatser i samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Patientsikkerhed'.

Forsigtigt

Forhandlingerne om en yderligere genåbning onsdag eftermiddag. Opfordringen fra SSI lyder, at politikerne ikke bør fare for hurtigt frem:

'For at kunne fastholde en kontrolleret udviklingen i smitten over sommeren vurderer SSI derfor fortsat, at den trinvise genåbning bør foregå forsigtigt og med vedvarende opmærksomhed på smitteopsporing og udbrudshåndtering særligt i forhold til nye virusvarianter, samtidigt med at lokale nedlukningsmodeller bevares.'