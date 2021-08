SSI i corona-udmelding: Sådan kan det blive i fremtiden

Man kan sagtens forestille sig, at corona på et tidspunkt ændrer status fra 'samfundskritisk sygdom' til tilbagevendende sæsonvirus, vurderer konstitueret faglig direktør i SSI Tyra Grove Krause

Vil corona en dag blive udryddet, eller skal vi i stedet leve med virussen som en del af vores samfund på samme måde, som vi gør med andre lignende sygdomme?

Ifølge konstitueret faglig direktør i SSI Tyra Grove Krause er sidstnævnte mulighed den mest sandsynlige.

- Jeg tror, det er noget, man løbende skal tage stilling til, altså hvorvidt coronavirus er er en såkaldt 'samfundskritisk sygdom', som det er defineret i epidemiloven, siger Tyra Grove Krause til Ekstra Bladet.

- Det er noget, vi må vurdere, som situationen udvikler sig. Vi har jo set i løbet af den her epidemi, at tingene godt kan ændre sig.

Smitten vil stige

I et interview med Ekstra Bladet lørdag fortalte den faglige direktør, at det er SSI's vurdering, at danskerne ikke behøver frygte for omfattende nedlukninger af samfundet hen over efteråret og vinteren.

- Vi forventer at se stigende smitte. Det skyldes for det første, at der stadig er nogle, der ikke blive vaccineret, og for det andet at vaccinerne ikke er 100 procent effektive over for smitte.

- Men i forhold til smittetallene vil vi se færre indlæggelser og dødsfald end tidligere, konstaterede hun.

- Tror du snart, vi kommer til ændre syn på corona og i stedet se den som eksempelvis en sæsonsygdom?

- Ja, på et eller andet tidspunkt vil den finde sit naturlige leje. Vi kommer ikke på kort sigt til at opnå flokimmunitet, og vi kommer derfor heller ikke til at kunne udrydde den.

- Så man kan sagtens forestille sig, at det vil blive en sygdom, vi ser i form af tilbagevendende epidemier i vinterhalvåret, ligesom vi kender det fra andre luftvejsvirus, fortæller Tyra Grove Krause.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Explainer: Forstå Delta-varianten

- Når vi går ind i efteråret og vinteren, giver det så bedre mening at pejle efter antallet af indlæggelser og dødsfald end antallet af smittede?

- Vi bliver nødt til at se på begge ting. Antallet af indlæggelser er utroligt vigtigt at følge, fordi det siger noget om belastningen af sundhedsvæsenet.

- Men vi vil også fortsat blive nødt til at følge smittetallene, fordi vi stadig vil kunne se en stigning i antallet af indlæggelser et stykke tid efter, at smitten stiger, siger Tyra Grove Krause.

- Noget, som bliver endnu vigtigere at have fokus på fremover, det er de her såkaldte gennembrudsinfektioner. Altså personer, der bliver smittet på trods af vaccination.

- Og så skal vi også holde øje med vaccineeffektiviteten, og om den aftager over tid, for det skal fortælle os, om der bliver behov for at give yderligere vacciner for at øge immuniteten i befolkningen.