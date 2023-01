SSI i coronatest-udmelding

Statens Serum Institut (SSI) vurderer fortsat ikke, at krav om test af rejsende fra Kina til Danmark vil have en større effekt på den danske epidemikontrol.

Det skriver SSI lørdag i en vurdering, som er sendt til Sundhedsministeriet.

SSI begrunder det med, at der ikke forventes et stort antal rejsende, som flyver direkte fra Kina til Danmark.

I vurderingen skriver Statens Serum Institut dog, at det fortsat er vigtigt at holde øje med nye varianter af covid-19.

Derfor foreslår SSI, at man kan indføre et stikprøvebaseret frivilligt tilbud om PCR-test til rejsende fra Kina.

SSI skriver også, at en test før rejsen kan have betydning for, hvordan passagerer og personale opfører sig.

Flere lande har sagt, at de vil teste spildevand på fly, som kommer fra Kina.

Blandt andet Tyskland. Det skete i forbindelse med, at landet torsdag annoncerede et testkrav for indrejsende fra Kina.

Annonce:

SSI skriver i sin vurdering, at der kun er begrænsede erfaringer med at overvåge spildevand fra fly.

SSI analyserer i dag prøver fra fælles toilettanke i fire lufthavne to gange ugentligt. Det er København, Aarhus, Aalborg og Billund.

Metoden ville dog skulle laves om, hvis man skal kunne opdage nye varianter af corona.

Det ville tage op til fire uger at implementere, lyder det i vurderingen. Men SSI understreger, at det har sine begrænsninger, fordi man ikke kan se, hvem der er smittet.

På grund af de begrænsede erfaringer mener SSI, at det ville give mening at sammenholde eventuelle stikprøver med spildevandet fra fly for at undersøge anvendeligheden.

Sundhedsministeriet skriver i en pressemeddelelse, at Epidemikommissionen skal komme med en rådgivende vurdering om tiltag mod coronasmitte fra Kina.

Den forventer ministeriet kommer mandag.

I pressemeddelelsen siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), at hun har orienteret Folketingets partier om SSI's vurdering.

Annonce:

Når Sundhedsministeriet har fået en vurdering fra Epidemikommissionen, mødes epidemiudvalget i Folketinget.

Udvalget skal drøfte anbefalingerne.