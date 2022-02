SSI i faktakrig: Det kan blive et problem

De seneste dage har Danmarks genåbning vakt international interesse på Twitter.

Blandt andet bruger nobelprismodtager Paul Krugman Danmark som eksempel på, at det ikke nødvendigvis er en god idé at haste en genåbning igennem.

'Er vi virkelig sikre på, at vi vil skynde os at fjerne alle covid-restriktioner?' skriver amerikanske Krugman, som supplerer sit tweet med en graf over smittetilfælde.

Men de tal, som bliver delt af fagfolk på Twitter, bliver misfortolket, mener Statens Serum Institut (SSI). Derfor har SSI oprettet en engelsksproget side som modsvar, ligesom instituttet er begyndt at tage til genmæle i nogle af de udenlandske fagfolks Twitter-tråde.

Og det er en rigtig god idé, mener Benjamin Rud Elberth, som er ekspert i politisk digital kommunikation.

- Jeg er kæmpe fan af, at SSI går ud på den måde, fordi hvis han (Paul Krugman, red.) får lov til at stå uimodsagt, danner der sig et billede af Danmark, som om vi er fuldstændig rablende skøre og ligeglade med covid, siger han og tilføjer:

- Det sætter sig på omdømmet.

Handler om store penge

Særligt det danske omdømme er vigtigt at passe på, fordi det i sidste ende kan få konsekvenser for den danske økonomi, fortæller Benjamin Rud Elberth og nævner turisme som et eksempel.

- Det handler også om store penge - om eksport og import - så det er ikke bare en lille ting, siger han og fortsætter:

- Hvis den der misinformation får lov til at sætte sig, kan det principielt være problematisk helt ned til kroner og ører og helt ned til, hvordan danskerne bliver opfattet.

Twitter-boble må ikke briste

Benjamin Rud Elberth understreger, at det er vigtigt at have for øje, at debatten om Danmarks genåbning i øjeblikket kun foregår på Twitter.

- Hvis det breder sig ud til mainstream-medier eller den generelle opfattelse, er der et problem, siger han.

Derfor er det ifølge eksperten godt, at Statens Serum Institut involverer sig i debatten allerede nu på det sociale medie.

- Når SSI går ind og tackler det nu, er det, fordi de så ikke skal klare en større mediestorm mod Danmark senere, lyder det fra Elberth.

Faktakrig

Eksperten understreger dog, at de eksperter, som sætter spørgsmålstegn ved den danske strategi, ikke anerkender SSI's modargumenter.

- Det er en faktakrig, siger Benjamin Rud Elberth og uddyber:

- Det er så vigtigt at tage den i opløbet med det samme. Når de (SSI, red.) kan se, at der begynder at være misinformation, skal de gå ud og tackle det.