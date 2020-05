SSI indrømmer fejl under nedlukning

I en rapport fra 30. marts, knap tre uger efter nedlukningen af Danmark, skrev Statens Seruminstitut, at smittetrykket i Danmark var 2,6.

Herefter blev det på et pressemøde konkluderet af blandt andre Kåre Mølbak og statsminister Mette Frederiksen, at nedlukningen havde haft stor effekt, idet smittetrykket fra 12. marts til 24. marts var faldet med 46 procent til 1,4.

Men disse tal er forkerte, viser en gennemgang, som Berlingske har foretaget af data og beregninger fra SSI.

SSI erkender, at der blev begået en fejl, idet det korrekte smittetryk for 12. marts var 1,8, og det korrekte tal for 24. marts var 1,3.

- Med vores daværende viden havde de rigtige tal for disse datoer været 1,8 og 1,3, siger afdelingschef ved SSI Tyra Grove Krause til Berlingske.

Tog ikke højde for smittede i udlandet

Ifølge SSI skete fejlen, fordi man ikke tog højde for danskere, der var smittet i udlandet. Siden har SSI benyttet et sådan korrigeret tal i alle offentliggørelser om smittetrykket.

Ifølge Tove Grove Krause er antallet af smittede i udlandet et tal, man skal tage højde for, når man vil opgøre det danske smittetryk.

Hun siger desuden, at der er tale om en fejl i en figurtekst i rapporten.

Smittetrykket er et udtryk for, hvor mange personer en allerede smittet person vil smitte. Hvis tallet er over 1 stiger udbredelsen af epidimien. Er det under 1, er epidemien aftagende.