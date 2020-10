SSI: Kontakttallet er fortsat 1,0

Coronavirussens udbredelse i Danmark ligger fortsat på et stabilt niveau.

Det viser tal for Statens Serum Institut, hvor det fremgår, at det såkaldte kontakttal fortsat er 1,0.

Kontakttallet var for en uge siden også 1,0, efter at det ugen forinden havde været nede på 0,8. Tidligere har tallet været oppe over 1,5.

Kontakttallet angiver, hvor mange andre, hver person, der er smittet med coronavirus, giver sygdommen videre til i gennemsnit. Når tallet er under 1 er epidemien altså derfor aftagende, mens antallet af smittede overordnet stiger, når tallet er over 1.

Opadgående tendens

Selvom kontakttallet altså umiddelbart er stabilt på 1,0, er der en anelse opadgående tendens, og usikkerheden gør, at tallet reelt ligger et sted mellem 1,0 og 1,1, mens det i sidste uge lå mellem 0,9 og 1,0.

Kontakttallets udvikling siden april. Grafik: Statens Serum Institut

Tirsdag oplyste Statens Serum Institut, at der det seneste døgn er registeret 529 nye smittetilfælde. Det er det højeste antal siden starten af måneden.

