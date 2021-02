SSI: Lange udsigter for genåbning af butikker

En stor genåbning af samfundet vil føre til flere smittede og indlagte, som vil presse landets sygehuse.

Det vurderer SSI i et notat ifølge B.T. Der er regnet på et scenarie, hvor man åbner afgangsklasser i folkeskolen, ungdoms- og voksenuddannelser, efter- og højskoler og butikker under 5000 kvadratmeter.

- Yderligere genåbning svarende til scenarie 2 vil medføre hurtigt stigende smittetal og indlæggelser, hvilket på kort tid vil overstige kapaciteten i det danske sundhedsvæsen, skriver SSI.