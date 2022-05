SSI: Lav sandsynlighed for bekymrende variant ved minkavl

Statens Serum Institut (SSI) anser sandsynligheden for, at der opstår en bekymrende virusvariant ved begrænset dansk minkavl for at være lav.

Det fremgår af en opdateret vurdering af sundhedsrisikoen for mennesker, som Sundhedsministeriet har bedt om.

Rapporten er offentliggjort tirsdag eftermiddag.

Selv om sandsynligheden vurderes at være lav for, at der opstår en bekymrende variant, understreger SSI, at konsekvensen, hvis det sker, kan være 'stor'.

Derudover skriver SSI, at det er svært at estimere en præcis sandsynlighed.

Det er midlertidigt forbudt at opdrætte mink. Det har det været, siden millioner af mink blev slået ned i efteråret 2020 og den følgende vinter af frygt for nye mutationer af coronavirus.

Minkavlerne har kunnet vælge mellem erstatning for permanent nedlukning af minkproduktionen eller en såkaldt dvaleordning.

1243 minkavlere har søgt erstatning for nedlukning, mens 15 har søgt om dvalekompensation.