SSI: Lokalt corona-udbrud er 'bekymrende'

Antallet af nye smittede med coronavirus er vokset kraftigt de seneste døgn, og hele 91 personer er fra onsdag til torsdag konstateret smittet med coronavirus i Danmark.

Det viser nye tal fra Statens Serum Institut.

Det er det højeste antal siden maj måned, og årsagen skal blandt andet findes i et lokalt udbrud omkring Danish Crowns slagteri i Ringsted, fortæller Tyra Grove Krause, overlæge og afdelingschef på SSI's afdeling for infektionsepidemiologi og forebyggelse.

- Udbruddet gør mig bekymret. Det skal bremses hurtigt, og nu skal vores strategi om at teste, opspore smittede og isolere dem stå sin prøve, siger hun.

Hun er dog samtidig fortrøstningsfuld, når det kommer til mulighederne for hurtigt at bremse udbruddet af coronavirus på slagteriet.

- Der er tale om mange smittede på en gang, men det er et afgrænset smitteområde (omkring slagteriet, red.), og der er sat en massiv indsats i gang. Vores forventning er derfor, at vi hurtigt kan få det her lokale udbrud under kontrol, fortæller hun.

Epicenter

Danish Crown har selv torsdag oplyst, at der er konstateret coronasmitte hos 32 af selskabets ansatte. Det er en fordobling sammenlignet med dagen før, og tirsdag var bare tre konstateret smittet. I Tyskland så man i juni et voldsomt udbrud af coronasmitte, og her var epicenteret også et slagteri.

Yderligere 91 er smittet med corona

Børnehaver og skoler omkring et af Tysklands største slagterier i byen Rheda-Wiedenbruck blev lukket for at bremse udbruddet, og flere tusinde mennesker blev sat i karantæne.

- Det er en reel bekymring, at det udvikler sig som i Tyskland. Og det er også derfor, at Styrelsen for Patientsikkerhed laver en massiv indsats. Blandt andet ved at lave smitteopsporing, der er helt afgørende for, at det ikke spreder sig ud i samfundet, siger Tyra Grove Krause.

Produktionen på slagteriet kører videre, men der er sat testfaciliteter op på slagteriet, og medarbejderne vil blive testet løbende.

Lokal smitte

Selvom de tyske slagterier har vist, at coronavirus under de forhold har gode betingelser for at sprede sig, så lader det ikke til, at smitten er flydt ud i lokalsamfundet.

- På nuværende tidspunkt er der ikke noget, der tyder på, at der er smittespredning i samfundet i Ringsted som følge af det her udbrud. Men indbyggerne i Ringsted, skal selvfølgelig holde fast i deres gode vaner med at holde afstand og være opmærksomme på håndhygiejne.

- Og hvis de bliver syge på nogen måde, så skal de selvfølgelig sørge for at kontakte en læge, siger Tyra Grove Krause.