SSI melder om forsinkelser i testsvar og coronapas

Flere vil tirsdag opleve, at de ikke kan se deres testsvar fra lyntest og PCR-prøver, efter at de er blevet testet for coronavirus.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Fejlen skyldes tekniske problemer, skriver seruminstituttet - heriblandt et strømsvigt og netværksudfordringer.

Derfor har det været vanskeligt at indsamle prøvesvar fra hele landet.

SSI oplyser, problemerne umiddelbart er løst, men da der nu står mange svar i kø for at blive behandlet, vil der desværre stadig gå noget tid, før systemerne er oppe igen.

- Vi arbejder på at opnå normaldrift igen i løbet af dette døgn, skriver seruminstituttet.

Klokken 18.25 skriver seruminstituttet, at der er sket en opgradering af serverkapaciteten, men at der stadig er mange testsvar i kø til behandling, og at der derfor stadig vil være forsinkelser for borgerne.

SSI beder folk, der har fået et positivt testsvar, om selv at melde det til smitteopsporingen.

Borgere kan stadig modtage svar fra lyntest direkte fra private testleverandører og se svar på PCR-prøver på appen Min Læge.

Sundhed.dk skrev tirsdag morgen i en pressemeddelelse, at hjemmesiden skulle opdateres mellem klokken 17.00 og 23.00.

Hjemmesiden er en af de steder, hvor man kan se sit svar fra en PCR-prøve for coronavirus. Derfor er siden også en af de måder, hvorpå danskerne kan fremvise deres coronapas, når de for eksempel skal på restaurant eller til frisøren.

- Vi beklager de gener, tirsdagens lukning af sundhed.dk kommer til at give vores brugere, og håber på at få afsluttet arbejdet hurtigst muligt, lød det fra sundhed.dk i meddelelsen.

De seneste dage har sundhed.dk flere gange været lagt ned af tekniske problemer.

Tirsdag vil der også blive udført en række fejlretninger, og det er håbet, at både driften og brugeroplevelsen bliver forbedret.

Problemerne med indsamling af data gav også problemer for SSI's daglige opdatering af smittetal.

- På grund af tekniske problemer siden i går er der fortsat en del prøvesvar i kø i systemet. Det betyder, at dagens data er baseret på færre prøvesvar og dermed er underestimeret, skrev SSI i en pressemeddelelse.