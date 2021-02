SSI: Mere vaccine-resistent mutation fundet i 67 prøver

Virusmutationen E484K er fundet i foreløbig 67 coronaprøver i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut.

E484K-mutationen er værd at holde øje med, fordi der er en risiko for, at den kan nedsætte effekten af vacciner. Den findes nemlig i proteinet, hvor antistoffer fra vaccinerne binder.

Ifølge SSI har studier vist, at antistoffer fra vacciner ikke virker lige så effektivt på virus, som har mutationen.

Fundet flere steder

Mutationen er fundet i flere corona-varianter, herunder B.1.351 (kendt i daglig tale som den sydafrikanske mutation) og P.1 (kendt i daglig tale som den brasilianske mutation).

'Når man holder øje med den, er det fordi, at studier har vist, at den giver nedsat følsomhed over for antistoffer,' skriver Statens Serum Institut.

'Det betyder dog ikke, at vaccinerne ikke forventes at virke, og der er heller ikke tegn på, at mutationen i sig selv medfører en øget smitsomhed.'

Forbundet med rejser

I en risikovurdering, som SSI har lagt ud på deres hjemmeside, fremgår det, at 10 af tilfældene har relation til rejseaktivitet i Nigeria, Brasilien og Schweiz.

'E484K-mutationen er påvist i prøver fra tilfælde i 4 ud af 5 regioner, og andelen med relation til rejseaktivitet er omkring 17 %. Oplysninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed tyder på, at der er lokal smittespredning med mutationen, skriver SSI i notatet.

Derudover skriver SSI, at 10 personer ud af de 67 kan knyttes til et udbrud på en skole i Hovedstaden, mens ni af tilfældene er tilknyttet en arbejdsplads i Odense.

Ifølge SSI har mutationen nedsat effekt på de vacciner, der ikke er udviklet med den nyere mRNA-teknologi. Det drejer sig blandt andet om vaccinerne fra Johnson & Johnson og AstraZeneca.

'Det vurderes derfor at risikoen for vaccinesvigt overfor E484K-mutationen for mRNA vaccinerne (Pfizer/BioNTech og Moderna) på populationsniveau er lav, men det kan ikke udelukkes, at vaccinesvigt kan ses i individer, som har lavt antistofsvar ved vaccination', skriver SSI.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) holder nøje øje med mutationen E484K, ligesom det har fokus på andre mutationer og varianter af virus.

- Der er international bekymring for forekomsten af E484K-mutationen, og SSI deler denne bekymring, hedder det i risikovurderingen.

Mutationen blev set første gang i Danmark lige før nytår, og siden har man fundet flere og flere tilfælde.