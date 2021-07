SSI: Nu dominerer Delta-varianten

To ud af tre - 66 procent - af alle coronatilfælde i Danmark er i denne uge Delta-varianten.

Det bekræfter Statens Serum Instituts pressetjeneste over for Ekstra Bladet fredag eftermiddag.

Hvor det tidligere var Alpha-varianten - tidligere kaldet den britiske variant - der dominerede sygdomsbilledet i Danmark, har Delta-varianten nu altså overtaget.

Det var dog forventeligt, at Delta-varianten ville blive den mest fremherskende variant af corona, fremgår det af et notat fra Statens Serum Institut, der blev publiceret onsdag.

Mere smitsom

Myndighederne i Danmark holder øje med Delta-varianten, idet Statens Serum Institut mener, at varianten er mere smitsom end de tidligere kendte udgaver af corona.

Der er også frygt for, at Delta-varianten kan smitte færdigvaccinerede, ligesom et enkelt britisk studie tyder på, at nogle bliver mere syge af netop denne variant.

Blandt andet derfor beder man ikke kun nærkontakter til en smittet med Delta om at gå i isolation og lade sig teste - man beder også de nære kontakters nære kontakter om at gå i isolation.

På det seneste har det sendt over 8000 i isolation, hvilket blandt andet har mødt kritik af Dansk Erhverv.

Få indlagte

Selvom Delta-varianten altså har fået godt fat i Danmark, er indlæggelsestallene foreløbigt lave.

Fredag var 48 indlagte med corona, mens antallet af færdigvaccinerede har rundet to millioner.

Netop vaccinerne vurderer Statens Serum Institut er et effektiv middel mod Delta-varianten, siger Statens Serum Instituts direktør, Henrik Ullum, i en nyhed på SSI's hjemmeside:

- Der er stor international bekymring for den klart mere smitsomme Delta-variant, og vi ser nu stigende antal af tilfælde, der er smittet med denne variant.

- Vores strategi har været at forsinke fremvæksten af Delta-varianten mest muligt og bruge tiden på at få flest muligt vaccineret. Så det er lidt et kapløb, siger han.