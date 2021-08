To danskere har været smittet med coronavarianten C12, som stammer fra Sydafrika, og som ifølge et nye studie muterer hurtigere end nogen tidligere variant.

Men der er ingen grund til at være bekymret for den nye variant. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt, mener Anders Fomsgaard, som er overlæge ved Statens Serum Institut.

- Det er selvfølgelig en variant, vi holder øje med, men lige nu ligger der mest spekulationer og meget lidt data til grund for bekymringerne, siger han.

Han forklarer, at det nye studie alene ser på variantens sekvenser - altså den genetiske data. Og her er der noget, der tyder på, at den potentielt er mere smitsom og bedre til at undgå antistoffer end tidligere varianter.

Men i praksis er der endnu ikke noget, der med sikkerhed underbygger, at virusvarianten vil opføre sig sådan blandt mennesker.

Svært at blive mere smitsom end delta

Hvis C12 skal sprede sig i den brede befolkning, skal to ting være opfyldt:

- Den skal være mere smitsom end delta, og det er lidt af en kunst i sig selv, for delta er meget smitsom, siger Anders Fomsgaard og tilføjer:

- Og for det andet skal den - i takt med at så mange bliver vaccineret - være mere resistent overfor vaccinerne.

Og selvom der altså teoretisk set er en mulighed for, at de to ovenstående vil komme til at gøre sig gældende, er der på nuværende tidspunkt intet, der tyder på, at virussen er på vej til at overtage for deltavarianten. Faktisk er der endnu kun registeret ganske få smittede.

- Det mangler simpelthen at blive bevist, at den kan sprede sig blandt folk, siger overlægen og forklarer, at virusvarianten, som det ser ud på nuværende tidspunkt, lige så godt kan dø ud, som den kan sprede sig.

Hvornår skal en variant bekymre?

Viser det sig, at smittespredningen med C12 pludselig tager fart, så den bliver større end deltavarianten, vil den få sit eget græske navn - som vi har set det med først alfa og beta og siden delta.

SSI: Ny variant bekymrer ikke - endnu Forstå Delta-varianten, der dominerer i Danmark.

Inden da vil den lande på ECDC's liste som 'VOC' (variant of concern) - bekymrende variant - og det er først her, den almindelige dansker overhovedet behøver at notere sig en ny coronavariant, mener Anders Fomsgaard.

- Alene i Danmark har vi 48.000 forskellige varianter, siger han.

- Men vi har jo ikke hørt om tusindvis af varianter, mens lige præcis denne - C12 - har trukket overskrifter verden over. Hvordan adskiller denne sig fra de andre varianter, som ikke har fået omtale?

- Det skyldes formentlig, at den har usædvanligt mange mutationer. Vi kender en del af dem i forvejen, men der er også et par nye mutationer, vi ikke kender til, siger Anders Fomsgaard.

Derudover peger han på, at det faktum, at den ikke allerede er døet ud - på trods af utrolig få konstaterede tilfælde på verdensplan - kan give en indikation af, at den er værd at holde øje med.

- Men på den anden side er den heller ikke på fremmarch. Så vi må se tiden an og se, hvad potentialet er, siger overlægen.

De to tilfælde af C12, der er konstateret i Danmark, er konstateret siden juli og i begge tilfælde i forbindelse med rejseaktivitet.