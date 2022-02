SSI: Nye testvaner gør kontakttallet sværere at fortolke

Stort set hver tirsdag kan vi læse om ugens kontakttal for coronavirus på sundhedsminister Magnus Heunickes (S) Twitter-profil.

Men i takt med at vores testmønster har ændret sig, er det blevet sværere at fortolke kontakttallet.

Det fortæller Camilla Holten Møller, der er læge i Statens Serum Institut (SSI) og leder af ekspertgruppen for matematisk modellering.

Ekspertgruppen er en uafhængig gruppe ledet af SSI, der har til formål at lave matematiske modeller, der kan levere prognoser for, hvordan man mener, at smitten med coronavirus vil udvikle sig i Danmark.

- Det er blevet vanskeligere at fortolke kontakttallet, fordi det underliggende datagrundlag har ændret sig, og derfor er det ikke på samme måde sammenligneligt med tidligere, hvor vi testede i langt højere grad, siger hun.

Camilla Holten Møller forklarer, at de fleste, der bliver testet med PCR-test, gør det, fordi de er nære kontakter til smittede, har symptomer eller skal have bekræftet en positiv selvtest.

Derfor kan der være et mørketal af personer, der har coronavirus, som ikke bliver testet.

Hun mener dog ikke, at kontakttallet er blevet ubrugeligt af den grund.

- Vi kan trods alt stadig se, at kontakttallet viser, at der sker en stagnation i smitten, som vi også kan se i andre signaler i vores data, siger hun.

Troels Petersen, der er lektor i partikelfysik på Niels Bohr Instituttet og en del af ekspertgruppen, mener heller ikke, at kontakttallet har mistet sin relevans.

- Man kan bruge det til nogenlunde det samme, som man altid har kunnet. Nemlig at se om smitten går op eller ned, siger han.

Han mener, at kontakttallet er mere usikkert end tidligere, men mener ikke, at der er tale om en væsentlig usikkerhed.

Men for at vide, om der er vækst i smitten eller ej, er man nu nødt til at kigge på mere end bare kontakttallet.

- Når man kigger på nyindlæggelser, og hvordan væksten er i indlæggelser, så får man et ret præcist billede af, hvordan epidemien udvikler sig.

- Vi kigger også mere detaljeret ned i, hvordan smitteforekomsten er i særlige aldersgrupper, geografiske områder eller fordelt på vaccinationsstatus, siger Camilla Holten Møller.

Kontakttallet er en matematisk beregning, hvor man forsøger at estimere, hvor smitsom virus er. Tallet siger ikke noget om, hvor mange smittede der er i befolkningen.

Hvis kontakttallet eksempelvis er 0,9, betyder det, at ti smittede i gennemsnit vil give smitten videre til ni andre.