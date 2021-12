SSI: Omikron er løbet fra os

Omikronvarianten er nu til stede i alle danske regioner, og antallet af smittede med varianten er stigende.

Det siger direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum på et pressemøde tirsdag.

Først kunne smittetilfælde med varianten kobles direkte til indrejsende, men nu smitter vi hinanden.

- Hvor smitten tidligere kom fra rejsende til Danmark, bliver over 90 procent nu smittet i Danmark, siger Henrik Ullum.

Både Annette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Henrik Ullum og Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, slår fast, at der nu er 'samfundssmitte med omikron'.

I Jylland har det indtil nu været muligt at koble de forskellige tilfælde til bestemte begivenheder, blandt andet en gymnasiejulefrokost i Viborg og en Martin Jensen-koncert i Aalborg, er der i den østlige del af landet ikke længere tydelige smittekæder med varianten.

Henrik Ullum kalder det også 'et problem' at flere smittede med omikron kommer ind fra andre europæiske lande - og ikke kun fra sydafrikanske lande, som det tidligere var tilfældet.

Vaccinerne dur stadig

Henrik Ullum holder stadig fast i, at vaccinerne er effektive over for varianter, når det handler om at undgå svære sygdomsforløb.

- Det, vi ved på tværs af alle varianter, vi har haft i den her pandemi, er, at vaccinerne har en rigtig god klinisk effekt, og det, formoder vi også, gælder over for omikron. Det betyder, at vaccinen beskytter mod, at vi bliver alvorligt syge, siger Henrik Ullum.

Det er dog stadig ikke kendt, hvilken effekt vaccinen har på netop omikron.

Myndighederne undersøger også nu, hvem der bliver syge af varianten.

De første tal indikerer, at det i højere grad med omikron end tidligere varianter er jævnt fordelt, hvem der bliver svært syge. Det gælder også for børn, siger Henrik Ullum.

Til gengæld ser det ud til, at de, der indlægges med varianten, er indlagt i kortere tid og ikke har brug for lige så meget ilt.