SSI: Regler for nedlukning kan ændres

Det kan være på tide at hæve grænsen for kommunale nedlukninger, mener afdelingschef i SSI

Grænsen for, hvornår kommuner skal tvinges til nedlukning, kan nu hæves, så det ikke længere er et testkorrigeret incidenstal på 250, der lukker blandt andet skoler og erhvervsliv.

Sådan lyder det fra afdelingschef i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause til TV 2.

Hun mener, at det kan være på tide at hæve grænsen.

- Vi har hele tiden sagt, at det var en forudsætning, at man kunne være nødt til at justere på det hen ad vejen, og det skyldes, at man kan acceptere højere smittetal, siger hun til TV 2.

Tyra Grove Krause mener, at det er tid til at hæve grænsen for automatisk nedlukning af kommuner. Foto: Marcus Trappaud Bjørn/Ritzau Scanpix

Grænsen for automatisk nedlukning lå tidligere på 200. Nu er den 250, og afdelingschefen mener, at den kan hæves i samme størrelsesorden.

Hvornår og hvordan skal en kommune lukke ned? Hvornår skal en kommune lukke ned? En kommune lukker ned, når der over en uge har været målt over 250 smittede per 100.000 borgere i kommunen. Tallet skal dog være testjusteret, så man tager højde for det faktum, at de kommuner, der tester mere, også finder flere tilfælde. Det testjusterede tal findes efter Statens Serum Instituts model. Hvad skal lukke? Når incidensgrænsen for en kommune overskrides lukker følgende: Uddannelse: Grundskoler, SFO'er, klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner og videregående uddannelser lukkes Erhvervsliv: Liberale serviceerhverv, serveringssteder, storcentre og indkøbscentre, udvalgsvarebutikker, forlystelsesparker mv. samt stormagasiner, arkader og basarer lukkes Fritidsaktiviteter: Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, og lokaler, hvor der udøves-, idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter Kilder: Sundhedsministeriet, Statens Serum Institut Vis mere Vis mindre

Utilfredse borgmestre

Hørsholm Kommune har tidligere været lukket ned, og nu ligger Frederiksberg Kommune tæt på grænsen med et incidenstal på 216.

Flere borgmestre har ytret deres utilfredshed med ordningen, og ifølge TV 2 har Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K), sendt en appel om at kigge på nedlukningsværdierne til Magnus Heunicke (S).

Men Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, mener ikke, at det er tid til det.

- Det giver jo ikke mening at hæve grænsen, i og med at vi har nul kommuner nedlukket, sagde han til Ekstra Bladet torsdag.

Han sagde dog, at regeringspartiet er parat til at kigge på grænsen, hvis mange kommuner er lukket ned.