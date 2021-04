SSI regner på model der kan afskaffe 30-minutters-regel

Statens Serum Institut (SSI) er torsdag ved at regne på en model, der kan betyde en afsked med den omstridte bordbestillingsregel.

Reglen, der betyder, at gæster skal bestille bord, mindst 30 minutter inden de besøger en restaurant eller bar, har fået tung kritik fra restaurationer og flere af Folketingets partier for at være for rigid.

Ifølge erhvervsmediet Finans oplyser brancheorganisationen Horesta, at SSI er ved at regne på en model, der kan erstatte det omstridte reservationskrav.

Mediet erfarer fra unavngivne kilder, at modellen vil betyde, at man blandt andet vil 'reducere antallet af tilladte indendørs gæster afhængig af, om man råder over et bookingsystem eller ej'.

Som reglerne ser ud i øjeblikket må restauranter og barer med indendørsservering lukke én gæst ind per to kvadratmeter, som restaurationen råder over, hvis der primært er tale om siddende gæster.

Er der hovedsageligt tale om stående gæster, skal beværtningen råde over fire kvadratmeter per gæst.

Administrerende direktør i Horesta Katia K. Østergaard afviser at oplyse noget om den nye models konkrete indhold.

- Der er præsenteret en løsning, og der bliver nu regnet på, om den er sundhedsmæssig forsvarlig, siger hun.

Reglen fik kritik især fra værtshuse og caféer, der ikke normalt opererer med et bookingsystem. De var nervøse for eksempelvis at lave en reservation til tre timer bare for at se gæsterne pakke sammen og gå efter den første kop kaffe.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) åbnede tirsdag for at genoverveje kravet.

- Kan vi finde en anden vej end de 30 minutter til at nå samme mål, der betrygger vores sundhedsmyndigheder og samtidig er mere anvendeligt ude i restaurationsverdenen, så er jeg altid åben for dialog.

- Men vi skal passe på smitteudviklingen, fordi ingen os ønsker at lukke ned for vores samfund igen, sagde han til DR.

Han forklarede, at kravet er blevet indført på anbefaling af sundhedsmyndighederne. Reglen skal sikre, at samfundsaktiviteten holdes nede, på trods af at man valgte at fremrykke genåbningen af restauranter og barer for indendørs gæster med 14 dage.