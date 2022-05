SSI: Sådan skal du forholde dig til abekopper

Det første tilfælde af abekopper er kommet til Danmark. Ifølge Statens Serum Institut skal den brede befolkning ikke være bekymrede for sygdommen

En mand er blevet testet positiv for abekopper i Danmark. Han er netop rejst hjem fra Gran Canaria i Spanien.

Han har været i kontakt med både Roskilde Sygehus og Rigshospitalet og befinder sig nu isolation.

Dog er der ikke det helt store at frygte for den danske befolkning, når det kommer til sygdommen, mener Anders Koch, der er overlæge ved Statens Serum Institut.

Det er på trods af, at instituttet endnu ikke kender til hele omfanget af sygdommen.

- I denne del af verden har vi overvejende oplevet milde tilfælde. Det drejer sig primært om feber og udslæt - lidt lige som ved skoldkopper, forklarer han til Ekstra Bladet.

- Som det ser ud nu, står vi ikke overfor en farlig sygdom, som vi så det med eksempelvis ebola.

Isolation er vejen frem

Hvis man bliver smittet, skal man gå i isolation, ligesom personen, der netop er kommet hjem med smitten fra Gran Canaria.

- Sygdommen smitter typisk gennem blærer eller luftvejene. Derfor skal man i isolation, indtil man ikke længere smitter, siger Anders Koch fra SSI.

Det bør være nok.

I det fleste tilfælde er der ikke brug for anden behandling end væske og panodil til at holde en eventuel feber nede.

Udslæt behøver ikke at skyldes abekopper

Hvis du har blærer eller udslæt på huden, er der ikke det store at frygte, medmindre du har været i et område, hvor abekopper er udbredt eller har haft nærkontakt til en, der er smittet.

- Hvis man har været i kontakt med nogen eller har været i område med udbrud og får symptomer, skal man være opmærksom og gå til lægen, siger Anders Koch.

Men selvom der ikke er det store at frygte, er Statens Serum Institut opmærksomme på sygdommen og holder derfor tæt øje med den.

