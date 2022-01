SSI: Smitten kan klinge af om to måneder

Allerede om to måneder kan vi måske få vores normale hverdag tilbage.

Sådan lyder den opløftende melding fra faglig direktør i Statens Serum Insitut, SSI, Tyra Grove Krause i et interview med TV 2 mandag.

Adspurgt, hvor længe corona vil have afgørende indflydelse på danskernes liv, svarer hun således:

- Det tror jeg, den kommer til have de næste to måneder. Og så håber jeg, at smitten vil begynde at klinge af, og vi får vores normale liv tilbage.

Kommet for at blive

Tyra Grove Krause understreger, at januar bliver 'hård' at komme igennem, men at vi efterfølgende vil have bedre immunitet i befolkningen.

- Omikron er kommet for at blive, og den kommer til at give noget massiv smittespredning den kommende måned. Når det er ovre, står vi et bedre sted, end vi gjorde før, lyder direktørens vurdering.

SSI forudser, at omikron vil toppe i slutningen af januar, og at vi i februar vil se et faldende smittetryk og et mindre pres på sundhedsvæsenet.

Men det er ikke den eneste gode nyhed fra SSI mandag morgen. Risikoen for at blive indlagt, hvis man bliver smittet med omikron, ser nemlig ud til at være omkring det halve sammenlignet med deltavarianten, fortæller Tyra Grove Krause.

