SSI: Vaccinen kommer i nat med politieskorte

Der kommer en enkelt lastbil med omkring 10.000 doser corona-vaccine til Danmark i nat.

Den vigtige forsendelse får politieskorte gennem landet frem til Statens Serum Institut på Amager, hvor den formentlig triller ind lørdag morgen ved syv-tiden.

Det oplyser Statens Serum Institut til Ekstra Bladet.

En række detaljer om leverancen holdes dog hemmelig af frygt for terror, sabotage eller ligefrem røveriforsøg.

Kører fra Belgien

Lastbilen kører fra Belgien med vacciner fra firmaet Pfizer-BioNTech, men selve ruten er ukendt. Både for offentligheden, men også for Statens Serum Institut - indtil videre.

Dog forventer Statens Serum Institut, at vaccinen kommer over land, da det er sikrest. Formentlig krydser de første doser af den livsvigtige vaccine derfor grænsen ved Padborg eller Frøslev.

Lastbilens udseende holdes også hemmelig indtil videre, men mon ikke en kølelastbil med politieskorte vækker opsigt.

Håbets frysere

Statens Serum Institut har indkøbt 34 specialdesignede frysere, der skal opbevare vaccinerne, når de ankommer til Danmark. Et altafgørende redskab, der er symbolet på et iskoldt håb.

Håbets 34 frysere

Ekstra Bladet har kontaktet Rigspolitiet for at høre nærmere om sikkerhedsforanstaltningerne forbundet med transporten, men det har - indtil videre - ikke været muligt at få en kommentar.

Tre steder først Region Hovedstaden forventer i første omgang at vaccinere følgende målgrupper for covid-19 følgende tre steder: • Hospitaler: Alle somatiske hospitaler i Region Hovedstaden vil vaccinere sundhedspersonale og evt. visiterede patienter/borgere i hhv. covid-19 Personalevaccination og covid-19 Vaccinationsklinikker. • Udkørende funktioner: Regionale funktioner transporterer vacciner og apotekspersonale ud til kommunale vaccinationssteder, herunder plejehjem og midlertidige pladser, samt assisterer med dispensering (opblanding). Selve vaccinationen udføres af personale fra almen praksis. Såvel beboere som udvalgt personale kan vaccineres. • Covid-19 Vaccinationscentre: Selvhjulpne borgere jf. Sundhedsstyrelsens prioritering, sundhedspersonale, som ikke er blevet dækket af vaccination på arbejdspladsen, samt personale med samfundskritiske funktioner. Vis mere Luk

Efter planen skal de tre første måneder bruges på at vaccinere specifikke målgrupper. Herefter skal vaccinen løbende tilbydes til alle andre.

Personale inden for seks uger

Det forventes, at alt sundheds- og plejepersonale i Region Hovedstaden er vaccineret inden for ca. seks uger fra vaccinefrigivelse, såfremt de ønsker en vaccination, fremgår det af et notat fra Region Hovedstaden.

Den løbende udbredelse af vaccinen til resterende samfund vil ske via almen praksis, apoteker mv.

Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at den ikke forventer, at vaccinerne vil være godkendt til for eksempel gravide, ammende og børn, og derfor vil disse grupper ikke blive tilbudt vaccination.

