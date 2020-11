SSI vil åbne for hidtil spærret lager af influenzavacciner

Statens Serum Institut (SSI) vil nu åbne for et hidtil spærret lager af influenzavacciner for at sørge for, at flere kan blive vaccineret.

Vaccinelageret indeholder cirka 100.000 influenzavacciner.

Det skriver SSI i en pressemeddelelse.

Efterspørgslen på influenzavacciner har blandt ældre fra 65 år og opefter været markant højere i år end de seneste to år.

Der er indtil videre blevet registreret cirka 778.000 vacciner til personer, der er fyldt 65 år.

Det svarer til to tredjedele af alle personer i aldersgruppen, hvilket er langt højere end man har set før, oplyser sektionsleder Palle Valentiner-Branth i pressemeddelelsen.

- De seneste to sæsoner lå vaccinationsdækningen for denne gruppe på bare 52 procent, siger han.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at 75 procent af alle i aldersgruppen 65 år og opefter skal vaccineres mod influenza.

