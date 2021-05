SST: Derfor er hovedstaden nået længere med vaccinerne

Da kronprins Frederik tirsdag modtog sit første vaccinestik mod covid-19 kort før sin 53-års fødselsdag, demonstrerede det en milepæl for, hvor langt vaccineudrulningen er kommet i Danmark.

Samtidig vakte det dog undren blandt 55-59-årige andre steder i landet, som føler sig overhalet indenom af kronprinsen.

Kronprinsen er dog ikke alene i målgruppen til at modtage vaccinen, og mange i starten af 50'erne i Region Hovedstaden modtager således i disse dage deres første vaccine mod covid-19.

Et kig på Sundhedsstyrelsens status over vaccinerede viser da også, at betydeligt flere i de 'yngre' målgrupper i blandt andet Region Hovedstaden er blevet vaccineret i forhold til de andre aldersgrupper.

Således har 34,3 procent af alle i målgruppe 10B, der tæller de 55-59-årige, ifølge den seneste opgørelse modtaget første stik i Region Hovedstaden, mens det i Region Syddanmark blot er 3,7 procent i samme målgruppe, og i Region Nordjylland er det kun 1,4 procent.

Ingen snyd

Men trods den umiddelbart skæve fordeling er det ikke, fordi hovedstadsområdet snyder sig til flere vacciner, forsikrer Sundhedsstyrelsen. Årsagen er i stedet den forskellige alderssammensætning fra region til region.

'Vaccinerne bliver fordelt pro rata, det vil sige ud fra befolkningsantallet, og ikke ud fra, hvor mange der er af personer i hver gruppe,' skriver Sundhedsstyrelsen i en mail til Ekstra Bladet.

'I Region Hovedstaden er der relativt flere yngre borgere og børn. Region Hovedstaden har dermed forholdsvist hurtigere kunnet invitere de foregående og den næste målgruppe. Denne forskel regionerne imellem forventes imidlertid udjævnet, i takt med at de yngre målgrupper gradvist inviteres over de kommende uger,' lyder det fra styrelsen.

Regioner 'låner' fra hinanden

Når først vaccinerne når længere ned i målgrupperne, er der altså en større gruppe at nå igennem for Region Hovedstaden, hvorfor det her vil tage længere tid at vaccinere alle i de forskellige grupper.

Aldersfordelingen som procent ud af den samlede befolkning i hver region. Grafik: Jakob Hansen/Data: Danmarks Statistik

I Sundhedsstyrelsen er man dog opmærksom på den skæve fordeling, hvor blandt andet Region Syddanmark halter bagefter, hvorfor man har indført et regionalt 'udlån'.

'Det er derfor Sundhedsstyrelsens forventning, at udlånet vil udligne de regionale forskelle over de næste par uger,' skriver Sundhedsstyrelsen.

I alt godt 1,7 millioner danskere har fået første vaccinestik, svarende til 29,5 procent. Godt 1,1 millioner er færdigvaccinerede, hvilket svarer til 18,8 procent, viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.