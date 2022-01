SST: Mellem 30 og 40 procent er ikke indlagt på grund af corona

Mellem 30 og 40 procent af det samlede antal corona-indlagte er ikke indlagt på grund af coronasygdom.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse mandag.

De nye tal er baseret på denne uges statusrapport, som benytter flere opgørelsesmetoder end tidligere, skriver styrelsen.

I pressemeddelelsen lyder det også, at antallet af smittede stiger, men at det ikke afspejles i antallet af indlagte og i endnu mindre grad i indlagte med alvorlig sygdom.

- Vi ser, at antallet af smittede stiger, men samtidig falder sygdomsbyrden på sygehusene. Det er meget glædeligt, at der er færre indlagte på intensiv afdeling, og at en faldende andel får et alvorligt sygdomsforløb, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

- Den positive udvikling på sygehusene skyldes formentlig både den omfattende immunitet i befolkningen, den høje vaccinationsdækning hos dem, der er i risiko for alvorlig sygdom, og at omikron-varianten i mindre grad fremkalder alvorlig sygdom, fortsætter hun.

Misvisende tal

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan der i månedsvis er blevet brugt og offentliggjort misvisende tal for coronaindlæggelser i Danmark. Tallene har således været kraftigt pumpet op.

Antallet af nyindlagte med coronavirus på sygehusenes intensivafdelinger er knap halveret i starten af 2022, efter at omikronvarianten er blevet dominerende i Danmark.

Det kan du læse mere om her.