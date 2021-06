SST: Nu kan 12-15-årige børn vaccineres

Børn i aldersgruppen 12-15 år skal tilbydes vaccine mod covid-19 i Danmark.

Sådan lyder anbefalingen nu fra Sundhedsstyrelsen, lyder det fra Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, på et pressemøde i Eigtved Pakhus torsdag middag.

Efter planen skal de 12-15-årige tilbydes vacciner, når alle de nuværende målgrupper har færdiggjort deres vaccinationer.

En af årsagerne til, at man i Danmark vil tilbyde vacciner til en yngre målgruppe er et mål om flokimmunitet. Her vurderer Sundhedsstyrelsen, at det ikke er tilstrækkeligt, at den nuværende målgruppe for vaccinerne er immune for at dække hele befolkningen.

- Det er nødvendigt med de ekstra procent, for at vi kan komme sikkert igennem vinteren, lyder det fra Søren Brostrøm på pressemødet.

'Meget effektiv og sikker'

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har 28. maj godkendt vaccinen fra Pfizer/BioNTech til 12-15-årige, og det ligger også til grund for den danske beslutning.

- Den her vaccine er både meget effektiv og meget sikker til 12-15-årige børn, lyder det fra Søren Brostrøm, efter at danske eksperter har kigget dokumentationen igennem.

Forældrene til de unge vil blive grundigt orienteret og inddraget i processen omkring at tilbyde de 12-15-årige vacciner.

- Der vil ikke blive tale om nogen form for tvang, lyder det fra Søren Brostrøm.