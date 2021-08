SST: Over 40 procent af indlagte er under 40 år

Personer under 40 år udgør en langt større andel af de indlagte på landets coronaafdelinger i øjeblikket sammenlignet med i vinter.

Det fremgår af en rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Blandt de personer, som i øjeblikket bliver indlagt og er testet positiv i løbet af de sidste to uger, er 43 procent under 40 år.

Der er dog ingen af de indlagte under 40 år, som er så syge, at de er indlagt på en intensiv afdeling.

Aldersfordelingen adskiller sig mærkbart fra situationen i vinter. Dengang var kun 10 procent af de indlagte under 40 år.

Sundhedsstyrelsen kæder udviklingen sammen med den store udrulning af vacciner.

Den startede med de ældste og sårbare i samfundet i vinter, mens der først for cirka en måned siden er blevet åbnet for samtlige aldersgrupper.

I øjeblikket er det højeste smittetryk også i den yngre del af befolkningen.

- Det formodes at hænge sammen med, at netop disse aldersgrupper ikke i lige så høj grad som de ældre målgrupper har påbegyndt eller færdiggjorte vaccinationsforløb og et kontaktmønster, som giver øget risiko for smitte, skriver Sundhedsstyrelsen.

Delta-varianten er blevet dominerende i Danmark. Den står for omkring 95 procent af alle nye smittetilfælde.

Ud over at være mere smitsom er der også tegn på, at varianten ofte resulterer i indlæggelser.

- Der er indikationer af, at den nye deltavariant muligvis giver flere personer alvorligt forløb, som kræver indlæggelse, også blandt yngre personer end tidligere, skriver Sundhedsstyrelsen.

Der er i øjeblikket 103 indlagte med coronavirus på de danske sygehuse.

Da Danmark i vinter var ramt af anden bølge af coronavirus, var der knap 1000 indlagte.