Står i den værste situation: - Vi har alt for mange fanger

Landet over ser man, at fængsler og arrester er fyldt til bristepunktet. I Viborg arrest har man været nødt til at inddrage mødelokalet, så de indsatte ikke kunne få deres krav på besøg opfyldt

De mange varetægtsfængslede fanger er med til at skabe et massivt pres på fængselsbetjentene, lyder det fra Fængselsforbundet

Ikke siden slutningen af Anden Verdenskrig har de danske fængsler og arresthuse været så fyldte.

Dengang var det tyske kollaboratører og landsforrædere, der sad bag tremmer. I dag er det primært varetægtsfængslede. Det har store samfundsøkonomiske konsekvenser og efterlader mange uskyldige med ødelagte liv.

Samtidig presser de mange varetægtsfængslede kun arbejdsforholdene endnu mere for de i forvejen hårdt prøvede fængselsbetjente, advarer forbundsformand.

Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet, skriger på flere betjente og flere arresthuse. Foto: Nicolai Perjesi

Store problemer

Ifølge formanden for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, står man således med gigantiske udfordringer. Der er nemlig for mange indsatte og for få betjente, siger han til Ekstra Bladet:

- Vi er i store problemer. Både med pladser, men også med mandskab. Det er jo to modsatrettede grafer, som er med til at forstærke hinanden. Det værste, du kan udsætte et fængselspersonale for, er overbelægning. Det er det, der historisk slider mest på personalet.

- Vi har alt for mange fanger, og vi har ikke det mandskab, der skal bruges til at drive fængslerne. Vi slider på vores mandskab i uhørt høj grad.

- Tal fra Europarådet viser, at 41 procent af alle indsatte er varetægtsfængslede fanger. Er det en del af problemet, at vi varetægtsfængsler alt for mange, så fængslerne bliver overfyldte?

- Jeg har sådan set ingen holdning til, hvad man varetægtsfængsler for, men hvis man gør det i det omfang, som man gør det nu, er vi nødt til at have nogle flere arresthuse og nogle flere fængselsbetjente. Hvor skal de være, hvem skal passe dem, og hvordan skal vi finansiere det? Det er vi nødt til at få styr på.

I Viborg Arrest er pladsproblemerne eksempelvis så store, at man flere gange har måttet inddrage besøgslokalet for at få plads til varetægtsfængslede.

Giver bonusser

Faktisk er der så stor mangel på fængselsbetjente i Danmark, at Fængselsforbundet og Kriminalforsorgen i efteråret 2022 afsatte 35 millioner kroner i en pulje til fastholdelse.

Puljen skulle blandt andet gå til en bonus til at sikre, at fængselsbetjente blev i jobbet resten af 2022.

Samtidig er kun 17 ud af de 97, som søgte uddannelsen som fængselsbetjent i vinter sidste år, fundet egnet. Bo Yde Sørensen mener, at man i den nuværende krise er nødt til at rekruttere flere.

- Hvis ikke vi havde så stor afgang blandt de erfarne fængselsbetjente, så rekrutterede vi faktisk nok. Men problemet er, at ligegyldigt hvor mange vi rekrutterer, så er det for lidt, fordi de erfarne stopper. Enten bliver de sygepensioneret, eller også finder de noget andet. De kan simpelthen ikke holde til det, slutter formanden.