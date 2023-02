Står i flammer én efter én: Her er det sket

Det holder ikke, at BMW tillader, at biler, de selv erkender, kan gå i brand, kører rundt på danske motorveje, raser en mor efter uhyggelig oplevelse

Det begyndte med Louise.

Så fulgte Tommy, Kasper, Sonny, Åge, Cihan Mikkel og Thor.

For bare at nævne nogle af de BMW-ejere, som Ekstra Bladet kan dokumentere har set deres nyere dieselbiler fra den tyske mastodont gå op i flammer midt under kørslen.

Siden Louise Enoch Kjær i begyndelsen af februar fortalte, hvordan hun kun akkurat nåede at redde sine tre døtre ud af en brændende BMW X5d, har Ekstra Bladet fået stribevis af eksempler på voldsomme bimmer-bilbrande med modeller, der alle har den tvivlsomme EGR-køler fra BMW.

Herunder kan således ni bilbrande dokumenteres siden 2019 ...

'Sjælden hændelse'

Ekstra Bladet har gennem længere tid forsøgt at få den tyske bilgigant til at komme med tal på, hvor mange biler med denne mulige kølerfejl der fortsat kører rundt på danske veje.

Annonce:

Det har indtil videre ikke været muligt. Dog understregede BMW tidligere i februar i et svar til Ekstra Bladet, at der er tale om få bilbrande. Den massive dokumentation i form af billeder og kildeberetninger, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, tegner dog et andet billede.

Sonny Bahrts oplevelse er blandt dem, der endnu ikke er blevet fortalt. Hans BMW 320d brød i brand ved Roskilde på Holbækmotorvejen 11. april 2022.

- Der kom en besked på displayet om en fejl på drivelinjen, hvorefter der kom røg ind i kabinen. Her var det så, at jeg smed bilen ind til siden og kunne konstatere, at der var flammer i motorrummet. Bilen brændte ud på cirka 15 minutter bagefter, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så Sonny bahrts BMW ud, efter at den brød i brand på motorvejen i april sidste år. Privatfoto

Flere anmeldelser

Hos forsikringsselskabet Tryg har man da også medgivet, at man ser flere anmeldelser om brande i netop køretøjer fra BMW.

Annonce:

'Vi oplever brande i biler af alle mærker. Vi er også bekendt med fejlen i BMW’erne, der forårsager brand, og vi har en god dialog med BMW omkring skaderne. Formentlig som følge af denne fejl oplever vi lidt oftere anmeldelser om brand i BMW'er end andre bilmærker. Men der er intet, der tyder på en generelt stigende tendens til brande i BMW’er over de senere år', skriver pressechef Susanne Lindhage i en mail.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En reservedelsfejl i flere af det tyske bilmærke BMW's dieselbiler gør, at de bayerske luksusbiler går op i flammer inden for få minutter. Bliv klogere på fejlen her, og se, hvilke modeller der er i risiko BMW'er i brand: Sådan sker det

Brandtekniske undersøgelser

Indtil videre er det fortsat uvist, hvad der har forårsaget de bilbrande, som Ekstra Bladet har beskrevet. BMW's tyske hovedkontor har flere gange fastholdt, at der skal foretages brandtekniske undersøgelser, før man kan udlede brandårsagen.

I en mail til Ekstra Bladet lød det eksempelvis 9. februar:

Annonce:

'Som allerede nævnt kan årsagerne til køretøjsbrande være mange og behøver ikke nødvendigvis at være fabrikantens ansvar. For at finde årsagen til en køretøjsbrand er detaljerede undersøgelser af årsagen og brandtekniske analyser absolut nødvendige. Uden disse foranstaltninger kan det ikke på baggrund af et potentielt teknisk problem eller et kundebrev vedrørende en teknisk aktion konkluderes, at årsagen til de to køretøjsbrande nødvendigvis var EGR-køleren'.

Ekstra Bladet har efterfølgende bedt om at få de brandtekniske undersøgelser udleveret. Det har indtil videre heller ikke været muligt. I den forbindelse skriver BMW Danmarks pressechef, Mette Bøgeskov Lolholm, i en mail 24. februar:

'Så snart jeg modtager de relevante svar på spørgsmålene, sender jeg dem naturligvis til dig med det samme'.

BMW er endnu ikke vendt tilbage.