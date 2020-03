Står tæt i lufthavnen: 'Vi gør hvad vi kan'

Det er tilsyneladende svært at få folk til at holde afstand til hinanden i Københavns Lufthavn

Forsamlinger på mere end 10 mennesker er ikke længere tilladt, lød det fra statsministeren,Mette Frederiksen, på et pressemøde tirsdag aften. Her præsenterede hun flere nye tiltag og understregede endnu en gang vigtigheden i at holde afstand til hinanden.

Et af de steder, hvor det kniber med at få folk til at holde afstand, er i Københavns Lufthavn.

Her er mange mennesker forsamlet i ankomsthallen, og da Ekstra Bladet ankommer i lufthavnen onsdag formiddag, ses flere tilstedeværende, der ikke holder den afstand, som statsministeren og myndighederne anbefaler.

Ekstra Bladet har talt med Københavns Lufthavn, der er opmærksomme på problemet.

'Vi gør, hvad vi kan for at opfordre folk, der venter, til at holde afstand til hinanden. Det gør vi blandt andet via vores højtalere, samtlige trafikinfoskærme og øvrige infoskærme', oplyser Københavns Lufthavns kommunikationsrådgiver Maria Noel til Ekstra Bladet på en mail.

Også ved togene i lufthavnen, hvor folk kan være nødt til at vente, kan det dokumenteres, at flere passagerer står inden for en meters afstand til hinanden. Venteområdet ved toget i lufthavnen er DSB's ansvar, og her undrer man sig over, at folk står tæt, da man gør meget for at undgå netop det.

- Vi har personale derude, der opfordrer folk til at holde afstand, og det oplyses også i højtalerne, hvor vi har et corona-udkald. Der er også militær og politi, der er med til at sørge for, at folk holder afstand, siger DSB's pressevagt til Ekstra Bladet.

Lærer er ligeglad

Mens Ekstra Bladet var til stede i lufthavnen, henstillede politiet onsdag formiddag til, at 37 efterskoleelever fra 9.- og 10 klasse fra en efterskole i Jylland skulle lade være med at sidde tæt forsamlet i ankomsthallen i Københavns Lufthavn, mens de ventede på bagagen, der var to timer forsinket.

De havde 14 dage før tid afbrudt et planlagt tre-ugers ophold i Tanzania.

Carsten Morsbøl, lærer på skolen, henvendte sig til Ekstra Bladet ved at række hånden frem for at hilse med håndtryk.



- Vi nåede kun at være i Tanzania i godt og vel en uge. Politiet har lige været her og henstillet til, at vi ikke skal sidde så tæt, men jeg forklarede politiet, at vi lige har været i Afrika, hvor alle sov sammen og levede tæt sammen, så det nytter ikke noget, siger Carsten Morsbøl.

- Jeg er fuldstændig ligeglad, siger han.

Afskåret fra kommunikation

Teenagerne har ikke haft mulighed for at orientere sig om de danske myndigheders advarsler, for som elever på en kulturlinje på efterskolen, hvor man ’tror på en verden, hvor vi alle hører sammen’, har de ikke haft mobiltelefoner med på turen.

- Det er fint, at de ikke har haft telefoner med. Det ville skabe unødig bekymring og kaos, siger en underviser.

Ekstra Bladet talte med flere elever, der ikke var orienteret om eksempelvis reglerne om, at man ikke må være mange forsamlet.

En af de tre medrejsendes lærere, som står med flere meters afstand til flokken, forsikrer om, at hun tager coronarisikoen meget seriøst.

- Vi kan selvfølgelig lige så godt følge retningslinjerne. Jeg vil helt klart indskærpe over for eleverne, at de skal følge reglerne, lover hun.

- Også af hensyn til deres bedsteforældre og folk med dårligt helbred.