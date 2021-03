Stabil smitte og kontrol med B117 gør dansk genåbning mulig

Mens de danske politikere sent mandag aften præsenterede en plan for genåbningen af Danmark, planlægger politikerne i andre europæiske lande at lukke ned.

Ifølge Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut (SSI), skyldes genåbningen af Danmark stabile smitte- og indlæggelsestal. Det skriver han på Twitter.

Tallene har de seneste uger ligget mellem 400 og 700 daglige smittede. Antallet af indlagte coronapatienter er faldet fra 400 i begyndelsen af februar til under 200 mandag.

- Det er en god udvikling, fordi det betyder, at vi indtil nu har formået at absorbere effekten af den mere smitsomme variant B117, skriver Ullum.

Det er den samme udvikling af den britiske variant B117, som har ført til en tredje bølge med stærkt stigende smittetal i andre europæiske lande, skriver han.

I Tyskland har forbundskansler Angela Merkel forlænget landets nedlukning til 18. april.

I Frankrig er dele af landet lukket ned på ny. Det betyder blandt andet natligt udgangsforbud og forbud mod at rejse ud af de berørte områder.

Store dele af Italien er også lukket ned. I Polen blev en række restriktioner genindført i weekenden.

Også Norge har for nylig indført de hårdeste restriktioner i Oslo-området under hele pandemien.

Henrik Ullum nævner stor testaktivitet, effektiv smitteopsporing og god håndtering af lokale udbrud som væsentlige årsager til, at smitten er under kontrol i Danmark.

- Når tallene lige nu ser fornuftige ud, er det muligvis også, fordi vi allerede har lidt sæsoneffekt. Det bliver forhåbentlig kun bedre, og vejret i april ser da heldigvis ud til at hjælpe os yderligere.

Desuden spiller vaccinerne også en rolle, skriver han. Det skyldes især, at mange af de ældste, mest sårbare og store dele af sundhedspersonalet nu er vaccineret.

En opgørelse fra SSI viste mandag, at knap 11 procent af befolkningen har fået minimum det første stik. 5,4 procent er færdigvaccinerede. Det er et af de højeste niveauer i EU.

- Det vigtigste for udviklingen er dog, at vi alle fortsat hjælper hinanden og husker på blandt andet hygiejne, afstand og udluftning.

- Vi har brug for at få vores samfund åbnet, men også for at holde epidemien i skak, skriver Henrik Ullum.